В Одесском зоопарке завелись маленькие «монстры» (видео)

Одесская область – на 3-м месте по количеству рекордов в Украине за 2021 год Национальный Реестр Рекордов Украины определил тройку городов, в которых зарегистрировано больше рекордов по результатам 2021 года. В частности, Одесская область вышла на позицию «бронзового» лидера, оказавшись на 3-м месте после Киева и Днепра. Помимо Одессы, здесь отличились такие активные города Одесщины, как Доброслав, Нерубайское, Черноморск и Любашевка.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. ПОДРОБНЕЕ

Одесские волонтер, шоумен и каратистка призывают украинцев вакцинироваться от ковид (видео) Известные одесситы снялись в совместном видеоролике Минздрава и Общества Красного Креста Украины в рамках общенациональной кампании «Украина вакцинируется».

В рамках кампании узнаваемые люди региона делятся личным опытом вакцинации против COVID-19 и рассказывают о мотивах, побудивших их сделать прививку. ПОДРОБНЕЕ