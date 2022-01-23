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В Одесском зоопарке завелись маленькие «монстры» (видео)

В Одесском зоопарке завелись маленькие «монстры» (видео)

В Одесском зоопарке – очередное пополнение: на днях здесь увидели свет детеныши египетских летучих собак.

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Как рассказали в зоопарке, малыши уже самостоятельно летают и хорошо кушают.

Египетская летучая собака (Нильский крылан) – вид рукокрылых семейства крылановых. Длина их тела составляет примерно 17 см. Питаются фруктами. Наибольшую активность проявляют ночью.

Увидеть летучих собак можно в акватерариуме зоопарка с 9:00 до 17:00.

Также зоопарк опубликовал на своем YouTube-канале жутко-забавное видео под названием «Монстры зоопарка»:

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Как сообщалось, 4 января в Одесском зоопарке родилась маленькая лама.

А в конце 2021 года Одесский зоопарк представил свой очередной новогодний клип – на этот раз посвященный Году Тигра.

Фото: скриншот с видео Одесского зоопарка

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Редакция ПРОФИЛЬ

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