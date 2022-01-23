В центре Одессы появился красочный скворечно-кормушечный городок (фото)

Скворечники-кормушки… Самые разные – «классические» и в самых современных «дизайнерских решениях». А еще – яркие, разноцветные, созданные с любовью к пернатым.

Целый уголок для птиц появился на деревьях на углу улиц Льва Толстого и Нежинской.

С большой любовью к пернатым созданы все эти птичьи «квартиры» и кормушки. Некоторые из поражают росписью, некоторые – необычностью подхода к вопросу кормления птичек. Ну и, кроме того, все они, вместе взятые, так преобразили угол двух старых улиц, что даже проезжая мимо на транспорте, не обратить на них внимания нельзя. И полезно, и красиво.

Все эти произведения можно увидеть и со стороны Льва Толстого, и со стороны Нежинской. Здесь находится школа №47, и многое из того, что вы видите, сделано руками учеников этой школы. Некоторые кормушки даже подписаны.

Постарались юные одесситы – и полезно, и глаз радуется!

Фото автора

Цей матеріал також доступний українською