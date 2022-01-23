«Сумасшедшие платежки»: одесситы вышли на протест против тарифов на отопление

«Мы против сумасшедших платежек за тепло!» — так можно выразить одной фразой, которая повторялась и повторялась из разных уст на акции протеста одесситов. На сей раз одесситы собрались на обновленном бульваре Жванецкого. Здесь, у памятника Апельсину, бурлил накал страстей по поводу «астрономических» и «нереальных» цифр в платежках (еще их называли «бешеными») за тепло в квартирах.

Реальные истории одесситов о нереальных платежах за тепло

Одесситы, пришедшие на акцию протеста, принесли с собой и те самые «сумасшедшие платежки» и пытались найти ответ на вопрос: как со всем этим быть?

Вот вам три реальные истории, которые рассказали коррспонденту «Одесской жизни» участники акции.

Раиса Творчук, пер. Сеченова, 9:

— Получила платежку за декабрь за отопление (квартира — 47 квадратных метров) на пять тысяч двести гривен. Раньше платила тысячу семьсот гривен. Моя пенсия — две тысячи семьсот гривен. Как мне «потянуть» этот астрономический платеж?! Это мне еще дети помогают. Но они же не магнаты, им тоже надо как-то выживать. Я просто не способна такие деньги платить, а надо же еще и другие коммунальные платежи оплачивать! А кушать на что?! А лекарства на что покупать, особенно учитывая, что мне надо в больницу скоро ложиться?! Даже не знаю, как жить дальше…

Владимир Корпалов, Академика Вильямса, 46/2:

— У меня квартира — 37 квадратных метров. Моя платежка за тепло за декабрь — более четырех тысяч шестисот гривен. Раньше платил около шестисот гривен. Вот и теплосчетчик в доме есть, а цена получилась вот такая. Я не в состоянии такие деньги платить… Я инвалид третьей группы, моя пенсия — две тысячи двести гривен. Более тысячи гривен приходится платить за лекарственные препараты. А состояние теплосетей какое! Трубы не изолированы, как надо. Чуть морозец на улице — в квартире холодно.

Альбина Куракова, площадь Веры Холодной, 1:

— Я вот сегодня на этой акции — в качестве представителя всего нашего дома. Сюда, кстати, многие пришли в качестве представителей целого дома, а то и целого квартала. Ну как людям быть?! Моя квартира — 90 квадратных метров. Платежка пришла аж на восемь тысяч гривен. Раньше платила около двух тысяч. Моя пенсия — три с половиной тысячи. Да, родные помогают, но как вообще можно такие суммы насчитывать?! Пока работала, справлялась, как-то платила, но потом заболела… И что теперь?! Ну вот как быть?!

Такое дорогое отопление: как быть одесситам?

Как быть одесситам В самом деле — как быть? Конечно, акция протеста, где эмоции зашкаливают — это понятно: у людей, что называется, никпиело. Были и крики, и слезы, и…

Но что же делать людям, которые называют астрономические суммы, увиденные ими в платежках за полученное тепло в их квартирах?

«Мы не будем платить такие деньги!» — вот что чаще всего говорили люди у свободного микрофона. Другие ставили подписи под обращением сразу во множество инстанций по поводу происходящего — в Кабмин, Одесскую облгосадминистрацию, мэрию, КП «Теплопостачання міста Одеси»… Выступающие на акции юристы советовали людям обращаться сразу в суд.

Сергей Овсов, глава ОО «Комитет защиты граждан Одессы» в интервью «Одесской жизни» говорит, что, конечно, совершенно понятно возмущение одесситов, но надо предпринимать и какие-то реальные меры, причем сейчас. Он заверяет, что по поводу всего происходящего будет создана специальная комиссия в горсовете при одесском городском голове, которая и должна предпринять реальные меры на сегодняшний день.

— Вы же поймите, что прямо сейчас на все дома тепловые счетчики не установишь. На дворе январь. А устанавливать их в отопительный период не получится. Решение же, сколько и как платить одесситам уже сегодня, должна принять соответствующая комиссия. Именно сегодняшние тарифы, то есть, саму методику их расчета, надо пересмотреть уже сейчас. А потом уже решать, что делать дальше, — считает Сергей Овсов.

Еще новости Одессы о тарифах на отопление:

Фото Марии Котовой

Цей матеріал також доступний українською