Автор туристического символа Одессы попал под санкции СНБО

Против российского дизайнера Артемия Лебедева Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции. Его активы в нашей стране заблокированы на 5 лет.

Об этом сказано в указе президента Украины, опубликованном на сайте главы государства.

Там сказано, что все активы Лебедева на территории нашей страны блокируются, также ему запрещено выводить из нее капитал на протяжении пяти лет.

Дизайнера и блогера обвинили в антиукраинской пропаганде, незаконном посещении аннексированного Крыма, неподконтрольной Украине территории Донбасса, и в сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями.

В Одессе Артемий Лебедев известен как автор туристического символа города – якоря-сердца, фирменных стилей Одессы и Одесского театра оперы и балета.

Также под санкции СНБО Украины попали насколько российских юридических лиц, чиновники крымской оккупационной администрации, несколько австрийских архитекторов и гражданин Германии – за участие постройки нового театра в Севастополе.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что известный российский дизайнер Артемий Лебедев остался доволен своим вкладом в одесский дизайн. В частности, скульптурой-логотипом, установленной на ул. Ланжероновской, возле музея Морского флота.

Также мы сообщали, что Одесса обзавелась новым фирменным стилем.

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Фото из блога Артемия Лебедева и сайта Korrespondent.net

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