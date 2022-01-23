Как боролись с похмельем литературные герои: живительные рецепты

В литературе описано множество рецептов и способов избавиться от похмелья, которые применяли в разное время в разных странах.

После праздников тема похмелья на редкость актуальна. Многие из нас хотя бы раз оказывались в таком положении, давали себе зарок никогда больше не пить и утешались тем, что окружающие тоже, бывало, маялись похмельем. Но еще утешительнее было бы узнать, что не только реальные люди, но и литературные персонажи были подвержены этому недугу. Однако прежде, чем перейти к литературным историям, хочется напомнить, что многие авторы также не были поборниками трезвого образа жизни.

Дьявольский рецепт: икра и сосиски

Один из самых популярных методов лечения похмелья — это принцип «лечить подобное подобным». Другими словами, хлопнуть с утра рюмку водки. Правда, метод этот не очень любят врачи, но они же и пить советуют умеренно. А после неумеренных возлияний все средства хороши. Во всяком случае, именно так думал герой романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Степа Лиходеев.

Судя по тому, что утром он чувствовал себя хуже некуда, преды­дущий вечер более чем удался. Головная боль, созерцание коричнево-зеленых кругов перед глазами и обрывочные воспоминания были настолько мучительны, что Степу не пугал даже расстрел. Этот кошмар прервал профессор магии Воланд, который спас героя от мучительного похмелья, а заодно дал ему несколько ценных советов.

Во-первых, профессор сразу отверг пирамидон, который хотел потребовать у дом­работницы Груни несчастный Лиходеев, а во-вторых, пожурил за то, что после водки тот пил портвейн. Взамен пирамидона инфернальный гость предложил рецепт более эффективный, из чего можно сделать вывод, что похмелье было не чуждо и обитателям потустороннего мира. Для поправки здоровья Степе были предложены: икра, маринованные грибы, сосиски в томате и ледяная водка.

Оговоримся, что наши возможности все-таки не сопоставимы с потенциалом князя тьмы. Поэтому из этого списка мы выберем только то, на что хватит материальных резервов, оставшихся после праздников. При этом стоит помнить, что автором «похмельного рецепта» был профессиональный врач Михаил Булгаков, а следовательно, им можно совершенно безопасно пользоваться и нам.

Аристократический рецепт: термоядерная «устрица»

В зарубежной литературе пальму первенства можно отдать героям английского писателя Пелама Гренвилла Вудхауса Бертраму Вустеру и его камердинеру Реджинальду Дживсу, которые хорошо известны и у нас в стране.

Несмотря на легендарную британскую сдержанность, Берти Вустеру случалось испытывать на собственной шкуре последствия «энергичных застолий», когда он «с утра был немного не вполне». От головной боли и прочих незабываемых ощущений аристократа-бездельника спасал Дживс. В его арсенале безотказных средств имелся состав собственного изобретения для спасения страждущих после веселых пирушек. Правда, рецепт Дживса подозрительно напоминает традиционный британский коктейль со странным названием «Устрица прерий», но, тем не менее, он вернул Вустера к жизни.

Дживс утверждал, что его состав «чрезвычайно бодрит», но нам кажется, что название «шоковая терапия» подошло бы ему гораздо больше. Первый же глоток вызывал ощущение, «будто кто-то в башке взорвал мину и полез вниз по пищеводу с горящим факелом в руке». Так что этим рецептом могут воспользоваться только самые смелые. В состав бодрящего зелья входит соус «пикан», или вустерский соус, который готовят из уксуса, сахара и рыбы, сырое яйцо и красный перец. Можно также добавить соус «табаско» и соль. Но прежде, чем пытаться облегчить похмельные страдания по рецепту британских аристократов, все же стоит хорошенько подумать.

Ранее мы рассказывали о крушении парохода «Святослав» и гибели одесских моряков.

Солдатский рецепт: поговорить по душам

Чешский писатель Ярослав Гашек сам являлся прекрасной иллюстрацией «похмельной» темы. Он едва не спился, а спасла его, как писали в романах, любовь. Ради дамы сердца он вынужден был стать приличным человеком и даже устроиться редактором журнала «Мир животных». Правда, у читателей не раз возникали сомнения в трезвости редактора, так как факты из жизни братьев наших меньших в изложении Гашека шокировали ученую братию. Редакторская карьера писателя закончилась стремительно — сразу после того, как он сообщил читателям, что археологи нашли скелет ящера, которого назвали «идиотозавр».

Самый известный герой писателя — бравый солдат Йозеф Швейк, большой поклонник великопоповицкого пива. Не пропускал он и возможности хорошо закусить жареными колбасками и кнедликами. А еще варил потрясающий грог по рецепту одного спившегося матроса. После очередного забористого застолья Швейку приходилось приводить в порядок то офицеров, у которых он служил денщиком, то фельдкурата Каца. Поэтому воспользуемся рецептом, который предлагал один из командиров бравого солдата — некий майор. Он считал, что самое лучшее лекарство при любом похмелье — задушевный разговор. Это помогало ему «рассеяться» и отвлечься от мучительной головной боли. Рецепт, прямо скажем, так себе, тем более что Гашек, который сам часто напивался до положения риз и даже попадал за это в полицию, мог бы придумать и что-то более действенное. Но, возможно, и этот совет кому-то принесет пользу.

Что пили классики?

Оскар Уайльд предпочитал абсент,

предпочитал абсент, Уильям Фолкнер — мятный джулеп,

— мятный джулеп, Джейн Остин — французское вино,

— французское вино, Скотт Фицджеральд — джин,

— джин, Джоан Роулинг — джин-тоник,

— джин-тоник, Трумен Капоте — коктейль «Отвертка»,

— коктейль «Отвертка», Эдгар По — коктейль «Сазерак»,

— коктейль «Сазерак», Джон Толкиен — пиво,

— пиво, Оноре де Бальзак — кофе.

Одесский рецепт: де-воляй и кефир

Одесский писатель Юрий Олеша, как известно, также не отказывал себе в удовольствии подстегнуть вдохновение с помощью хорошей порции алкоголя. От выпитой водки рождались приятные мысли и уверенность в том, что следующее произведение будет иметь невероятный эффект и успех. Однако писал Олеша все меньше, а пил все больше. В своей «Книге прощания» Юрий Карлович оставил воспоминание о том, как с коллегой-писателем Владимиром Бугаевским на следующий после попойки день приводил себя в чувство в ресторане гостиницы «Националь». Бугаевский предпочел выпить 150 граммов коньяку и закусить их котлетами де-воляй, Олеша же выбрал кефир, который, как он считал, помогал ему в борьбе с алкоголем. Писатель очень похвально отзывался также о молоке, которое ему даже снилось после особенно «тяжелого пьянства».

Чем лечил похмелье Хемингуэй?

Известный своей любовью к крепким напиткам, Эрнест Хемингуэй частенько страдал от похмелья, против которого у него был собственный рецепт. Смешать 480 г водки и 480 г ледяного томатного сока в емкости со льдом. Добавить столовую ложку вустерского соуса, 45 г лаймового сока, сельдерейную соль, черный и кайенский перец.

Рецепты и советы собирала Ирина СОРОКИНА

Ранее мы рассказывали о том, как пьесы Александра Ланжерона ставили в парижских театрах.

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