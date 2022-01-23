Воинский учет для женщин: в Минобороны существенно сократили список «призывных» профессий

Министерство обороны Украины существенно сократило список профессий женщин, подлежащих воинскому учету. Новую редакцию приказа оборонное ведомство направило на согласование в МВД, СБУ и Службу внешней разведки Украины.
Об этом сообщила накануне замглавы Минобороны Анна Маляр.
В частности, в новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет.
«Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.
Логика нового варианта следующая: с помощью военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии вооруженных сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, которые наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в военном учете женщин на данном этапе»,
– цитирует у себя в Facebook Анна Маляр министра обороны Алексея Резникова.
В частности, речь идет о специальностях в сфере:
- медицины;
- электроники;
- связи;
- метрологии;
- картографии;
- финансов;
- бухгалтерского учета;
- аудита.
Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.
Что же касается штрафов в отношении женщин, которые должны стать на военный учет, то, как пояснил глава Минобороны, они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Он также добавил, что военнообязанным человек становится только после постановки на военный учет.
Как сообщалось ранее, в декабре 2021 года в Украине вступил в силу указ, согласно которому женщин будут ставить на воинский учет. Также Минобороны утвердило соответствующий перечень профессий, родственный военным специальностям. Данный перечень охватывает сотни профессий и специальностей, в том числе и не связанных с военной службой.
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Фото: УНИАН
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