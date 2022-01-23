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Коронавирус в Одесской области 23 января: новых случаев в 4 раза больше, чем неделю назад

Коронавирус в Одесской области 23 января: новых случаев в 4 раза больше, чем неделю назад

На утро воскресения, 23 января 2022 года, в Украине и в Одесском регионе, в частности, заболеваемость COVID-19 остается на высоком уровне. И это несмотря на выходные. Обычно в субботу и воскресение статистика показывала значительное уменьшение числа заболевших (медики отдыхали). Но не в этот раз.

Коронавирус в Одесской области 23 января

Рецепты

По официальным данным, за прошедшие сутки в Одесской области выявили 808 новых случаев COVID-19 (днем ранее их было 1079).

Количество смертей от коронавирусной болезни за последние несколько дней не выросло, и даже уменьшилось. За прошедшие сутки умерли 3 человека, а днем ранее было 5 смертей. Всего с начала пандемии COVID-19 в Одесской области умерли 5 684 человека.

Также сообщается всего о 41 выздоровевшем. Хотя еще вчера таковых было 154. Такое соотношение выздоровевших к заболевшим позволяет говорить о начале новой волны заболеваемости, число больных с каждым днем значительно прирастает.

На данное время продолжают болеть 11 708 жителей области. Хотя еще вчера их было 10 944.

Коронавирус в Украине 23 января

В Украине на утро воскресения, 23 января, отмечено 15 444 новых случая коронавируса против 22 473 сутками ранее.

За сутки от ковида умерли 86 человек, тогда как вчера сообщалось о 135 умерших. Всего с начала пандемии в Украине умерли от последствий коронавируса 99 129 человек.

Выздоровели от коронавируса по всей стране 2 030 больных.

Напомним, что вчера, 22 января, сообщалось о 1079 новых случаях заболевания COVID-19, 5 человек умерли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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