Флешмоб единства у Дюка и бустерная доза на вокзале: главные новости Одессы за 22 января

В субботу, 22 января 2022 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

22 января, в День соборности Украины одесситы на площади у Дюка на Приморском бульваре провели флешмоб. Они выстроились в Цепь единства и оживили рисунок известного украинского художника Никиты Титова «Разом!»

В Одессе после тяжелой болезни ушел из жизни журналист, поэт, экономист, преподаватель Одесского национального университета им. Мечникова, бывший депутат Одесского горсовета Михаил Борисов.

Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета представило список работ на 2022 год с учетом пожеланий транспортной комиссии.

В центре Одессы, на Греческой площади, в очередной раз сломалась одна из местных «достопримечательностей» – печально известные световые качели. Одесситы часто критиковали объект как за непомерно высокую цену, так и за низкое качество.

Бустерную дозу вакцины от коронавируса украинцы могут получить не только в пунктах массовой вакцинации, но и 18-ти железнодорожных вокзалах страны, в том числе и на одесском.

С 1 мая 2022 года в аэропорту «Одесса» появится новый перевозчик – им станет бюджетная авиакомпания-лоукостер Flynas из Саудовской Аравии.

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