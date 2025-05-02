2 мая 2025 года – одиннадцатая годовщина массовых беспорядков на Греческой площади и на Куликовом поле в Одессе. Тогда в результате столкновений между участниками Евромайдана и Антимайдана и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

Журналистка «Одесской жизни» Елена Кудряшова спросила у одесситов их отношение к трагедии:

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Петр: «Он уже тогда пришел. Возле областного совета был не «русский мир»? Это был кошмар тогда вообще. Висел триколор русский. Власть вообще отгородилась бетонными плитами. Там было полно «русского мира». А наши демократические силы были у Дюка. Те приходили, избивали их периодически. А потом, когда 2 мая объединились фанаты, тогда что вышло? Уже невозможно. Уже с моря не могут зайти. Одесса уже немного изменилась. Мы слышим всюду украинский язык в Одессе, театры перешли на украинский язык, в магазинах все. Теперь «русскому миру» немного тесно здесь».

Татьяна: «Пришел бы. Им не важно было, какие события, не важно было, на каком языке мы говорим, им важна была война и захватить нас. Я считаю, наверное, нужно детям знать об этом, нужно учить в школе. Должна быть какая-то информация об этом».

Юрий: «Если бы не отстояли Одессу тогда, пришел бы российский мир, все бы получилось тогда. Мы были свидетелями того, что здесь было. Здесь первого убили молодого человека, здесь все и проходило. Было страшно и непонятно, что происходит. Мы видели, как наша «доблестная милиция, полиция» приняла сторону тех россиян с оружием! Мы это видели. Просто были в шоке. Но Одесса не ждет российского мира и теперь».

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Аня и Соня: «Мы очень мало знаем о событиях 2 мая, мы были маленькими. А чтобы на сегодняшний день «русский мир» пришел в Одессу – нет! Это невозможно. Мы так думаем и надеемся, что такого не будет. Культура далека от нашей, люди, менталитет иной. И вообще. У нас позитив. А там только негатив, насилие».

Марго: «Это была ужасная трагедия. Этих пи…(русских – прим.ред.) ничто не может остановить. Очень многие сегодня стали иначе относиться, иначе думать. Я надеюсь на это».

Лиана: «Конечно, мог бы. И он пришел, я считаю. Никто не мешал. Они там собирались на Куликовом. Кто-то считал, что это что-то неадекватное, а кто-то считал, что вот мы ждали своих. Но сейчас он точно не придет».

Андрей: «В теории мог бы быть, но я против этого».

Гунер: «Представьте себе ситуацию, если бы события развернулись еще хуже. Здесь убили парня, то есть появилось оружие у них. Мы наблюдали все, что произошло в Донецке, когда захватывают сначала обладминистрацию или СБУ, и на базе этого образуются толпы людей. Давайте будем реалистами. Молодежь вообще, конечно, за Украину. Возможно, есть какие-то, и надо им простить, пожилые люди, которые выросли в «совке» и до сих пор не совсем понимают, что и как. Простить и забыть. Они доживают свой век. Они ведь ничего не решают сейчас».

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