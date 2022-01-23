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На Новосельского загорелся дом: жильцов эвакуировали

На Новосельского загорелся дом: жильцов эвакуировали

Горел подвал дома на Новосельского, 29. Пожарные вынесли оттуда мужчину без сознания. Остальных жильцов экакуировали.

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Подробности инцидента сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Утром 23 января, в 11 часов 16 минут, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на Новосельского, 29 в Приморском районе города Одесса.

Прибыв на место, спасетели обнаружили, что горит подвал 3-х этажного жилого дома.

Пожарные быстро локализовали пламя и ровно через полчаса с момента поступления звонка, пожар был ликвидирован. От огня пострадало подвальное помещение площадью 20 м2.

Во время тушения пожара из подвала спасен один пострадавший (анкетные данные уточняются), который в тяжелом состоянии без сознания госпитализирован в больницу. По лестничным клеткам эвакуированы 16 жителей дома.

Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 33 спасателя.

Как сообщала “Одесская жизнь”, ранее в центральной части города загорелось общежитие Государственного университета интеллектуальных технологий и связи на улице Новосельского, 74.  Причиной, по информации ГСЧС стала перегрузка удлинителя.

Также недавно мы рассказывали, что возле жилмассива «Радужный» в шалаше сгорел человек.

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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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