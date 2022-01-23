Новости Одессы и Одесской области

В Одессе резко ухудшится погода: 24 января ожидаются снег, метель, ветер

В Одессе резко ухудшится погода: 24 января ожидаются снег, метель, ветер

С 11:00 утра 24 января в центральной части Одесской области пройдут осадки в виде снега. В 20:00 ожидается снег по всей территории области. Возможна метель. Порывы ветра утром и днем ​​будут достигать 17м/с.

Рецепты

Такой прогноз погоды на 24 января сделали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Синоптики сообщают, что 24 января 2022 года в Одессе и области будет:

  • Облачно;
  • Ночью небольшой снег, днем умеренный снег, днем метель;
  • Ветер северный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с;
  • Температура воздуха ночью и днем 3-5°С мороза.

Погода в Одесской области 24 января:

  • Облачно;
  • Ночью местами небольшой снег, днем умеренный снег, днем местами вьюга;
  • Ветер северный 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с;
  • Температура ночью и днем 3-8°С мороза.

На автодорогах области видимость во время снега 1-2 км.

Служба автодорог просит без необходимости не выезжать в дальние поездки

В Службе автомобильных дорог Одесской области просят водителей не выезжать без необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов учитывайте погодные условия.

В случае же, если вам понадобится помощь в дороге, можно звонить на круглосуточную горячую телефонную линию Службы автодорог: +380(67) 575 68 86.

На этот же номер можно отправить свою геолокацию через Viber, WhatsApp или Telegram.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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