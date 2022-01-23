В Одессе резко ухудшится погода: 24 января ожидаются снег, метель, ветер

С 11:00 утра 24 января в центральной части Одесской области пройдут осадки в виде снега. В 20:00 ожидается снег по всей территории области. Возможна метель. Порывы ветра утром и днем будут достигать 17м/с.
Такой прогноз погоды на 24 января сделали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Синоптики сообщают, что 24 января 2022 года в Одессе и области будет:
- Облачно;
- Ночью небольшой снег, днем умеренный снег, днем метель;
- Ветер северный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с;
- Температура воздуха ночью и днем 3-5°С мороза.
Погода в Одесской области 24 января:
- Облачно;
- Ночью местами небольшой снег, днем умеренный снег, днем местами вьюга;
- Ветер северный 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с;
- Температура ночью и днем 3-8°С мороза.
На автодорогах области видимость во время снега 1-2 км.
Служба автодорог просит без необходимости не выезжать в дальние поездки
В Службе автомобильных дорог Одесской области просят водителей не выезжать без необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов учитывайте погодные условия.
В случае же, если вам понадобится помощь в дороге, можно звонить на круглосуточную горячую телефонную линию Службы автодорог: +380(67) 575 68 86.
На этот же номер можно отправить свою геолокацию через Viber, WhatsApp или Telegram.
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