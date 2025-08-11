Прогноз погоды в Одессе на 12 августа

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 августа

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

