Прогноз погоды в Одессе на 12 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
