Ключевые моменты:

9 августа — Международный день коренных народов, который привлекает внимание к правам и сохранению культур этнических сообществ без собственного государства. По данным ООН, таких людей в мире около 400 млн.

Коренные народы Украины: К ним относятся караимы, крымчаки и крымские татары. Все они исторически связаны с Крымом. Самое большое сообщество — крымскотатарское.

В 2021 году Украина приняла Закон о коренных народах, который гарантирует им право на самоопределение, развитие и сохранение культурной идентичности.

Крымскотатарская община Одесской области организовала дискуссионное мероприятие с участием представителей власти.

В рамках деколонизации сквер Паустовского в Одессе переименовали в честь Номана Челебиджихана — первого муфтия Крыма, Литвы, Польши и Беларуси, автора гимна крымских татар, который жил и работал в Одессе в начале ХХ века.

Коренные народы. Почему их нужно защищать?

По данным ООН к коренным народам относится около 400 млн человек. По международному определению таковыми считаются те этнические сообщества, которые связаны своим происхождением с определенной территорией, но не имеют собственного государства.

Почему так важно поддерживать эти народы? По данным международных организаций почти все они находятся под угрозой исчезновения из-за колонизации, ассимиляции и глобализации.

То есть, в мире уменьшается культурное разнообразие — количество языков и традиций.

В Украине коренными считаются три народа: караимы, крымчаки и крымские татары и все они связаны с Крымом. Крымскотатарская община — самая большая из них. Все остальные этносы (кроме украинцев) относятся к национальным меньшинствам.

Читайте также: Геноцид без срока давности: 80-летняя годовщина депортации крымских татар сталинским режимом

От деклараций к действиям: как Украина гарантирует права коренных народов

В Украине довольно долго не могли принять Закон о национальных меньшинствах. Только в июле 2021 года были окончательно приняты основные положения Закона, которые определяют основные права и предоставляют защиту.

Коренные народы Украины имеют право на самоопределение в составе Украины, определение своего политического статуса в рамках Конституции и законов, а также на свободное экономическое, социальное и культурное развитие. Они могут сохранять и укреплять собственные политические, правовые, социальные и культурные институты, оставаясь активными участниками экономической, социальной и культурной жизни государства.

В Одессе этот день отметили торжественным событием, которое организовала крымскотатарская община Одесской области. Оно прошло в формате дискуссии представителей местной и областной администрации. Также приехал Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Главный тезис — Украина только недавно поняла, что коренные народы, это не головная боль, а возможности. Так, вспомнили литовский город Тракай, где караимы смогли сохранить свою идентичность и сделать ее частью туристического бренда страны.идентичность и сделать ее частью туристического бренда страны.

Также в Одессе в этот день открыли табличку с новым названием старого сквера. Ранее он носил имя Паустовского, а теперь переименован в честь Номана Челебиджихана.

По словам Февзи Мамутова, председателя ОО «Крымские татары Одесской области» сейчас в Одессе проживает более тысячи крымских татар. О том, как живет и сохраняет свои традиции это сообщество можно посмотреть в нашем видео.

Читайте также: