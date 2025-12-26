Ключевые моменты:
- На завтрашний день, 27 декабря 2025, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
- Температура в Одессе и области будет колебаться от 6°С мороза до 3°С тепла, местами ожидается метель и ухудшение видимости на дорогах до 500-1000 метров.
- Ухудшение погодных условий началось еще в пятницу, 26 декабря, когда в Одессе выпал первый снег.
Городские власти напоминают одесситам и гостям города о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу. Также следует осторожно передвигаться под деревьями, не оставлять свои авто под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников. А из-за высокой минной опасности из-за шторма в Черном море желательно воздержаться от посещения пляжной зоны.
Прогноз погоды в Одессе на 27 декабря
В Одессе завтра облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега.
Ветер северо-западный 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 1-3°С тепла.
Напомним, в пятницу, 26 декабря, в Одессе выпал первый снег
Прогноз погоды в Одесской области на 27 декабря
По Одесской области завтра облачно. Небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде снега. Местами метель.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.
На автодорогах области местами видимость во время осадков 500-1000 м.
Как сообщалось ранее, в Одессе и области 26-27 декабря ухудшатся погодные условия. Снегопад снизит видимость на дорогах, а шторм в Черном море создает дополнительную опасность.
Автор фото – Тамила Терзян