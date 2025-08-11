-
Ключевые моменты:
- Азербайджан выделит $2 млн на закупку энергетического оборудования для Украины.
- Решение принято после российской атаки 6 августа на компрессорную станцию в Одесской области.
Азербайджанский газ в Украине
В ночь на 6 августа российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по компрессорной станции в Одесской области. Этот объект является частью Трансбалканского газопровода, по которому в конце июля начались тестовые поставки азербайджанского газа в Украину. Этот маршрут рассматривался как стратегически важный для диверсификации источников энергоснабжения и укрепления энергетической безопасности не только Украины, но и потенциально других стран Европы.
В ответ на целенаправленную атаку на энергетическую инфраструктуру, 10 августа состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Азербайджана. Уже на следующий день, 11 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 2 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Средства будут направлены на закупку и отправку в Украину электротехнического оборудования, произведенного в Азербайджане, для восстановления поврежденных объектов.
Азербайджан предоставит Украине гуманитарную помощь в размере 2 миллионов долларов на закупку энергетического оборудования. Это решение было принято после того, как на прошлой неделе российские дроны атаковали ключевую компрессорную станцию в Одесской области, которая использовалась для импорта газа. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте президента Азербайджана документ от 11 августа.
