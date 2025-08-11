Ключевые моменты:

Азербайджан выделит $2 млн на закупку энергетического оборудования для Украины.

Решение принято после российской атаки 6 августа на компрессорную станцию в Одесской области.

Азербайджанский газ в Украине

В ночь на 6 августа российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по компрессорной станции в Одесской области. Этот объект является частью Трансбалканского газопровода, по которому в конце июля начались тестовые поставки азербайджанского газа в Украину. Этот маршрут рассматривался как стратегически важный для диверсификации источников энергоснабжения и укрепления энергетической безопасности не только Украины, но и потенциально других стран Европы.

В ответ на целенаправленную атаку на энергетическую инфраструктуру, 10 августа состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Азербайджана. Уже на следующий день, 11 августа, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 2 миллионов долларов на гуманитарную помощь. Средства будут направлены на закупку и отправку в Украину электротехнического оборудования, произведенного в Азербайджане, для восстановления поврежденных объектов.

