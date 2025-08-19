Ключевые моменты:

Расходы на аренду трехкомнатной квартиры в Одессе составляют 112% среднего дохода местных жителей.

Одесса занимает третье место в Украине по уровню финансовой нагрузки на арендаторов после Киева и Ужгорода.

Сравнение с другими городами Украины

Для сравнения, в Киеве трехкомнатная квартира стоит 45,6 тыс. грн в месяц, что является рекордом по стране. В то же время в Николаеве и Запорожье за такое же жилье просят около 10 тысяч гривен. При этом процент зарплаты, который уходит на аренду, в Одессе достигает 112%, в Киеве — 152%, а в Ужгороде — 118%. Зато в Харькове этот показатель значительно ниже — всего 18%.

Эти тенденции свидетельствуют о серьезном вызове для одесситов, которые вынуждены тратить большую часть своих доходов на жилье.

