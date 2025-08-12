Справка «ОЖ»: что случилось

В июле 2025 года телескоп ATLAS обнаружил межзвездный объект 3I/ATLAS, движущийся по гиперболической траектории через Солнечную систему. Астрофизик Ави Лоеб из Гарварда и его коллеги высказали гипотезу, что объект может быть технологическим зондом, а его нестандартная траектория — результат управления искусственным разумом.

По их версии, объект может проскользнуть мимо Солнца — так спрятаться от Земли, и выдвинуть «зонд», возможно, в ноябре, — что и породило предположение о тайной атаке. Таблоиды, такие как New York Post, подхватили тему с заголовками вроде «может быть зондом инопланетян» — и пошло-поехало: Telegram-каналы, TikTok-видео и сторонние сайты преувеличили и драматизировали доводы.

Фактчекинг-ресурсы, такие как Snopes и Proveno.media, указывают: ученые не утверждали, что инопланетный корабль прилетит в ноябре. Гипотеза Лоеба рассматривается как интересная научная мысль, а не доказанный факт.

Инопланетный корабль или простой астероид: что летит к Земле?

New York Post написала о загадочном межзвездном объекте 3I/ATLAS, который вошел в Солнечную систему. И почему-то журналисты издания сразу предположили, что он может быть кораблем с пришельцами, враждебным по отношению к жителям Земли. Однако большинство астрономов считают 3I/ATLAS обычной кометой, которая никакой угрозы нашей планете не несет.

— За последние несколько десятилетий значительно вырос уровень астрономической техники, которая смотрит в космос, как по количеству, так и по качеству, — объясняет директор астрономической обсерватории ОНУ имени Мечникова Николай Кошкин, — Есть такая территория в Чили, где разные заинтересованные страны монтируют много современных телескопов с зеркалами больших размеров, — там замечательный астроклимат, горы, отличные условия для наблюдений за небом. Есть техника для наблюдения на Канарских островах. А главное — работают автоматические телескопы для обнаружения новых малых по размеру тел в нашей Солнечной системе. Поэтому, возможно, и раньше были гости из других звездных систем, а мы не имели возможности их увидеть. Потому что миграция космических объектов — это обычное дело. И именно новая астрономическая техника позволила сначала в 2017 году увидеть астероид Оумуамуа.

Астероид, который в Солнечной системе, по мнению специалистов, явно был гостем, двигался по гиперболической орбите. Он имел сигарообразную, вытянутую форму. Скорее всего, в его составе были железо, камни.

— Объект немного отклонялся от траектории, обусловленной законами небесной механики (влияние так называемых негравитационных сил), и это стало поводом говорить, что он является управляемым. До сих пор существует команда, которая ведет расчеты по запуску космического корабля вдогонку Оумуамуа для возможности приблизиться к нему и лучше изучить. Но каждый год расстояние до астероида увеличивается, денег на такое путешествие нужно все больше, поэтому полет к Оумуамуа остается лишь мечтой ученых из группы по его изучению. В 2019 году молодой ученый открыл комету (с предварительным номером C/2019 Q4), которая впоследствии была названа «2I/Борисова» в честь открывателя. Это тоже был объект не из нашей Солнечной системы, но о нем почти не говорили.

Досье «ОЖ»

Николай Кошкин — директор астрономической обсерватории ОНУ имени Мечникова, руководитель отдела космических исследований обсерватории, кандидат физико-математических наук.

Фактчекинг против таблоидов: ученые отвечают на вопросы

По мнению Николая Кошкина, сенсационная подача в прессе — это чрезвычайно упрощенная интерпретация позиции авторов исследования. На самом деле все признаки свидетельствуют о том, что объект 3I/ATLAS является полностью естественным.

— Это комета, которая родилась не в Солнечной системе. Поэтому очень интересно будет изучить состав этого объекта, физико-химические процессы, которые в нем происходят. Это важное открытие, которое предоставит ученым уникальную возможность узнать больше о межзвездном пространстве и объектах, которые его пересекают.

На это надеются астрономы и астрофизики. Возможно, этот объект летает в космосе уже миллионы лет. Астрономы посчитали, что на наименьшем расстоянии от Солнца эта комета окажется в конце октября. Этот межзвездный объект имеет большой диаметр — от 4 до 25 километров. Когда комета приблизится, ее можно будет лучше рассмотреть.

Аналогичную точку зрения имеет и Саманта Лоулер, астроном из Канады. Она заявила, что все имеющиеся данные указывают на обычную комету, выброшенную из другой звездной системы.

Крис Линтотт, астроном из Оксфордского университета, который участвовал в моделировании происхождения объекта, назвал утверждение об инопланетном корабле «полной чушью» и оскорблением для ученых, ведущих серьезные исследования.

Смогут ли одесские астрономы наблюдать за космическим кораблем-астероидом?

Телескоп Одесской обсерватории в Маяках с зеркалом диаметром 80 сантиметров (самый большой сейчас в Украине) предоставит возможность ученым наблюдать за кометой уже после прохождения ею перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты). Многое будет зависеть от яркости кометы — потому что каждая из них имеет свой характер, умеет делать сюрпризы для исследователей.

Напоследок надо отметить, что большая шумиха, связанная с появлением 3I/ATLAS, действительно больше напоминает рекламную кампанию, которая должна отвлечь людей от более значимых проблем.

