Ключевые моменты:

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 12-14 августа.

12 августа, сеть одесских библиотек предлагает отметить международный День молодежи. По этому поводу будет проведено много событий, и что немаловажно — в разных районах города. Так что вы можете зайти туда, где вам ближе. И помните, быть молодым — это не о возрасте, это больше о внутреннем состоянии.

После небольшого отпуска снова начала свою работу Джазовая академия — уникальный образовательный проект музыканта Алексея Петухова и Елены Шевченко. Почти каждую неделю они организовывают концерты и лекции, вход на которые открыт для всех. Мероприятия проводятся на разных площадках города. На этот раз вас приглашают в школу искусства N2.

Ну а те, кто не имеет возможности среди дня насладиться музыкой могут это сделать или в 6 утра, или в шесть вечера. Роман Витенчук, приглашает всех на пианосвитанки и пианотерапию на 16 станцию Большого Фонтана.

Мы не обошли вниманием и события для детей, у которых сейчас каникулы. В одесских библиотеках каждый день проходят интересные встречи, клубы по интересам и даже просмотры фильмов. Внимательно посмотрите нашу подборку, и выбирайте самое интересное.

Что: Ко Всемирному Дню Молодежи

Где: Библиотеки города

Когда: 12 августа, 12:00 – 15:00

Что: Палитра молодых художников

Где: Европейская, 67, б-ка на Европейской

Когда: 12 августа, 14:00

Что: Пианорассвет

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 13 августа, 05:53



Что: Показ фильма «Копилка»

Где: Французский бульвар 33, Одесская киностудия

Когда: 13 августа, 15:00



Что: Для детей 7-10 лет «Почему важна коммуникабельность»

Где: Европейская, 67, Центральная детская библиотека

Когда: 13 августа, 15:00

Запись в Viber: 095 690 44 36

Что: Джазовая академия с Алексеем Петуховым

Где: Тираспольская, 20, Школа искусств N2

Когда: 13 августа, 16:00



Что: American English Club

Где: Online

Когда: 13 августа, 17:00

Что: Пианотерапия

Где: 16 в. В. Фонтана

Когда: 13 – 14 августа, 18:00



Что: Проект «Книга в кадре» просмотр и обсуждение фильма «Довбуш»

Где: Черноморского казачества, 45, б-ка N23

Когда: 14 августа, 15:00

Что: Книжный клуб «ProЧитай»

Где: Королева, 46-а, б-ка для юношества

Когда: 14 августа, 15:00



Что: Блэк тайм «Охота на ведьм» за книгой Роальда Дала

Где: Владимира Великого, 148-а

Когда: 14 августа, 15:00





