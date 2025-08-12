Ключевые моменты:
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 12-14 августа.
12 августа, сеть одесских библиотек предлагает отметить международный День молодежи. По этому поводу будет проведено много событий, и что немаловажно — в разных районах города. Так что вы можете зайти туда, где вам ближе. И помните, быть молодым — это не о возрасте, это больше о внутреннем состоянии.
После небольшого отпуска снова начала свою работу Джазовая академия — уникальный образовательный проект музыканта Алексея Петухова и Елены Шевченко. Почти каждую неделю они организовывают концерты и лекции, вход на которые открыт для всех. Мероприятия проводятся на разных площадках города. На этот раз вас приглашают в школу искусства N2.
Ну а те, кто не имеет возможности среди дня насладиться музыкой могут это сделать или в 6 утра, или в шесть вечера. Роман Витенчук, приглашает всех на пианосвитанки и пианотерапию на 16 станцию Большого Фонтана.
Мы не обошли вниманием и события для детей, у которых сейчас каникулы. В одесских библиотеках каждый день проходят интересные встречи, клубы по интересам и даже просмотры фильмов. Внимательно посмотрите нашу подборку, и выбирайте самое интересное.
Что: Ко Всемирному Дню Молодежи
Где: Библиотеки города
Когда: 12 августа, 12:00 – 15:00
Что: Палитра молодых художников
Где: Европейская, 67, б-ка на Европейской
Когда: 12 августа, 14:00
Что: Пианорассвет
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 13 августа, 05:53
Что: Показ фильма «Копилка»
Где: Французский бульвар 33, Одесская киностудия
Когда: 13 августа, 15:00
Что: Для детей 7-10 лет «Почему важна коммуникабельность»
Где: Европейская, 67, Центральная детская библиотека
Когда: 13 августа, 15:00
Запись в Viber: 095 690 44 36
Что: Джазовая академия с Алексеем Петуховым
Где: Тираспольская, 20, Школа искусств N2
Когда: 13 августа, 16:00
Что: American English Club
Где: Online
Когда: 13 августа, 17:00
Что: Пианотерапия
Где: 16 в. В. Фонтана
Когда: 13 – 14 августа, 18:00
Что: Проект «Книга в кадре» просмотр и обсуждение фильма «Довбуш»
Где: Черноморского казачества, 45, б-ка N23
Когда: 14 августа, 15:00
Что: Книжный клуб «ProЧитай»
Где: Королева, 46-а, б-ка для юношества
Когда: 14 августа, 15:00
Что: Блэк тайм «Охота на ведьм» за книгой Роальда Дала
Где: Владимира Великого, 148-а
Когда: 14 августа, 15:00