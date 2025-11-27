Прогноз погоды в Одессе на 28 ноября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, днем северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-11°С тепла, днем 11-13°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 ноября

Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер южный, днем северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°С тепла, днем 11-16°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

