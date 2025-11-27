Прогноз погоды в Одессе на 28 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, днем северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем 11-13°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 ноября
Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер южный, днем северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем 11-16°С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Читайте также:
- Мэрия Одессы все-таки выделит миллионы на новогодние сладкие подарки для детей
- Главного врача одесской больницы могут уволить: ревизия выявила нарушения
- Заброшенный санаторий на Французском бульваре превратят в зону отдыха: кто оплатит работы
Спросить AI: