Ключевые моменты:

В понедельник, 27 апреля, ожидается умеренная геомагнитная активность, способная вызвать кратковременное недомогание.

Геомагнитные колебания могут спровоцировать головные боли, упадок сил и перепады настроения у чувствительных людей.

Эксперты рекомендуют придерживаться простых правил режима дня, чтобы минимизировать влияние солнечной активности на организм.

Прогноз магнитных бурь на 27 апреля

Сегодня, в понедельник, 27 апреля, специалисты прогнозируют геомагнитный фон средней интенсивности. Хотя экстремальных магнитных бурь высшего уровня не ожидается, общая нестабильность магнитного поля Земли может ощущаться в течение дня. Метеозависимые люди могут заметить повышенную утомляемость, снижение концентрации внимания или нарушение качества сна. Наиболее выраженное влияние геомагнитных колебаний вероятно в утренние и вечерние часы.

Что такое магнитные бури и как защититься?

Магнитные бури – это результат вспышек на Солнце, при которых в космическое пространство выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигая магнитосферы Земли, они вызывают возмущения, которые могут влиять как на работу радиоэлектроники, так и на состояние биологических организмов.

Чтобы облегчить самочувствие в дни геомагнитной активности, придерживайтесь простых рекомендаций:

Соблюдайте водный баланс: пейте достаточно чистой воды и ограничьте употребление крепкого кофе и алкоголя.

Минимизируйте стресс: по возможности отложите принятие ответственных решений или интенсивные физические нагрузки на более благоприятные дни.

Больше отдыхайте: старайтесь ложиться спать вовремя и обеспечьте себе полноценный отдых, чтобы организм легче адаптировался к внешним изменениям.

Слушайте свой организм: если вы чувствуете сильное недомогание, не игнорируйте его – небольшой перерыв в делах и отдых в спокойной обстановке помогут быстрее вернуть бодрость.

Например, одесситы могут отправиться на прогулку в Ботанический сад ОНУ им. Мечникова, где зацвела самая старая сакура Одессы.