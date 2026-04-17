Ключевые факты:
- 17 апреля ситуация будет оставаться спокойной, но к вечеру активность начнет расти.
- 18 апреля ожидается основной удар — буря уровня G2.
- Возможны головные боли, перепады давления и общая слабость у метеозависимых людей.
Магнитная буря 18 апреля: влияние на здоровье
По данным Meteoprog и NOAA, на данный момент ситуация в магнитосфере остается стабильной, а скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Однако затишье будет недолгим: уже к концу пятницы, 17 апреля, Земля почувствует влияние корональной дыры на Солнце. Специалисты прогнозируют, что 18 апреля геомагнитная активность достигнет уровня G2, что соответствует 6 баллам по шкале Kp.
Магнитные бури такого уровня считаются слабыми, но они способны влиять на работу чувствительной электроники и самочувствие людей. Возмущение возникает из-за взаимодействия заряженных солнечных частиц с магнитным полем нашей планеты.
Среди основных симптомов, с которыми могут столкнуться одесситы в эти дни:
- сильная головная боль и головокружение;
- скачки артериального давления и сбои сердечного ритма;
- ноющая боль в суставах и давление в глазах;
- нарушения сна, повышенная раздражительность и упадок сил.
Врачи рекомендуют в периоды магнитных бурь внимательнее относиться к состоянию своего организма, избегать стрессов и следить за качеством сна.
