Ключевые факты:

17 апреля ситуация будет оставаться спокойной, но к вечеру активность начнет расти.

18 апреля ожидается основной удар — буря уровня G2.

Возможны головные боли, перепады давления и общая слабость у метеозависимых людей.

Магнитная буря 18 апреля: влияние на здоровье

По данным Meteoprog и NOAA, на данный момент ситуация в магнитосфере остается стабильной, а скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Однако затишье будет недолгим: уже к концу пятницы, 17 апреля, Земля почувствует влияние корональной дыры на Солнце. Специалисты прогнозируют, что 18 апреля геомагнитная активность достигнет уровня G2, что соответствует 6 баллам по шкале Kp.

Магнитные бури такого уровня считаются слабыми, но они способны влиять на работу чувствительной электроники и самочувствие людей. Возмущение возникает из-за взаимодействия заряженных солнечных частиц с магнитным полем нашей планеты.

Среди основных симптомов, с которыми могут столкнуться одесситы в эти дни:

сильная головная боль и головокружение;

скачки артериального давления и сбои сердечного ритма;

ноющая боль в суставах и давление в глазах;

нарушения сна, повышенная раздражительность и упадок сил.

Врачи рекомендуют в периоды магнитных бурь внимательнее относиться к состоянию своего организма, избегать стрессов и следить за качеством сна.

