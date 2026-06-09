Ключевые моменты:

В Одессе существенных осадков 10 июня не ожидается.

Днём воздух прогреется до +24…+26°C.

По области местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Погода в Одессе 10 июня

По прогнозу Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, среда в Одессе будет довольно комфортным днем для прогулок и отдыха на улице.

Ожидается облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер будет слабым — переменных направлений, со скоростью 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +15…+17°C, а днём потеплеет до +24…+26°C.

Температура морской воды у побережья останется прохладной — около +18…+19°C.

Какая погода будет в Одесской области 10 июня

По области погодная ситуация будет менее стабильной.

Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако днём местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, утром в отдельных районах ожидается туман. Из-за этого видимость на дорогах местами может снижаться до 200–500 метров, поэтому водителям советуют быть внимательнее.

Температура воздуха по области ночью составит +13…+18°C, а днём воздух прогреется до +24…+29°C.