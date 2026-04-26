Зацвела самая старая сакура Одессы в Ботаническом саду ОНУ им. Мечникова.

Цветение длится всего 2 недели – спешите, пока лепестки не опали.

Сакуры цветут всего две недели

В сердце Одессы царит настоящая весенняя сказка. Особо заслуживает внимания Ботанический сад Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, превратившегося в розовый оазу цветения сакур.

Добавим, что тысячи нежных лепестков японских вишен заполнили аллеи, создавая идеальные фотозоны для Instagram и незабываемые моменты любования под названием «ханами». К слову, ханами – это традиция, где японцы пьют саке под цветущими деревьями, празднуя быстротечную красоту жизни.

Ну а изюминкой ботанического сада остается старейшая сакура Одессы — настоящая легенда, ежегодно манящая тысячи ценителей природы. В этом году ее пробуждение зафиксировал известный одесский орнитолог Сергей Курочкин.

Правда, стоит спешить, ведь цветение сакуры длится всего две недели. Лепестки, как снег, будут опадать, напоминая о скоротечности весны.

Посетите Ботанический сад уже сейчас – возьмите фотоаппарат, пикник и позвольте Одессе подарить вам кусочек Японии среди Черноморского побережья.

