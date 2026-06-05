Ключевые моменты:
- Инцидент произошел вечером 5 июня на улице Ицхака Рабина.
- Во время мобилизационных мероприятий 25-летний военнослужащий вступил в конфликт с группой оповещения.
- В ходе спора мужчина произвел несколько выстрелов в воздух.
- Пострадавших нет, полиция устанавливает все обстоятельства.
По предварительным данным правоохранителей, во время проведения мобилизационных мероприятий группа оповещения столкнулась с сопротивлением со стороны прохожего – 25-летнего военнослужащего.
«В ходе конфликта мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, предварительно, из стартового пистолета», – сообщили в полиции.
В результате происшествия никто не пострадал. Нарушителя доставили в территориальное подразделение полиции.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося и решают вопрос о правовой квалификации инцидента.
Также напомним, что сегодня в Одессе на проспекте Небесной Сотни прямо на дороге полностью сгорела пригородная маршрутка.
Фото иллюстративное