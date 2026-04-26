Прогноз погоды в Одессе на 27 апреля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 13-15°С.
Как сообщалось, по состоянию на вечер 26 апреля, в Одессе порывами штормового ветра повалены 54 дерева. Также имеют место случаи обрыва линий электропередач и уличного освещения.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 апреля
По прогнозам синоптиков, по Одесской области в понедельник, 27 апреля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью он усилится до 15-17 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0-2°С, днем 12-17°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Также напомним, что в ночь на 26 апреля, враг в очередной раз терроризировал Одесскую область ударными беспилотниками. Атака нанесла ущерб портовым объектам и жилому сектору, есть один пострадавший.