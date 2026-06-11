Ключевые моменты:
- 11 июня ожидается спокойная геомагнитная обстановка без магнитных бурь.
- Самый спокойный период прогнозируется ночью и утром, слабые колебания возможны днем и вечером, но они не достигают уровня магнитной бури.
- Для большинства людей изменения будут незаметны, однако метеозависимые могут почувствовать легкую головную боль, усталость или колебания давления.
Что говорят цифры?
Активность Солнца в этот день будет низкой или умеренной. Основной показатель геомагнитных колебаний – индекс Kp – будет держаться на уровне 2,00–3,00.
- Ночь и утро: ожидается самый спокойный период (Kp около 2,00).
- День и вечер: возможны слабые возмущения до уровня Kp 3,00, однако это все равно значительно ниже порога магнитной бури, которая начинается только с отметки 5,00.
Хотя для большинства людей такие колебания пройдут незаметно, метеозависимым лицам и людям с хроническими заболеваниями следует быть более внимательными к своему состоянию. Даже небольшие изменения в магнитном поле могут спровоцировать:
- легкая головная боль или давление в висках;
- быстрая утомляемость и сонливость;
- незначительные колебания АД.
Пока риск серьезного влияния космической погоды на здоровье оценивается как низкий. Однако следует помнить, что солнечная активность может меняться быстро, поэтому прогноз может быть несколько уточнен ближе к дате.
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