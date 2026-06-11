Ключевые моменты:

11 июня ожидается спокойная геомагнитная обстановка без магнитных бурь.

Самый спокойный период прогнозируется ночью и утром, слабые колебания возможны днем ​​и вечером, но они не достигают уровня магнитной бури.

Для большинства людей изменения будут незаметны, однако метеозависимые могут почувствовать легкую головную боль, усталость или колебания давления.

Что говорят цифры?

Активность Солнца в этот день будет низкой или умеренной. Основной показатель геомагнитных колебаний – индекс Kp – будет держаться на уровне 2,00–3,00.

Ночь и утро: ожидается самый спокойный период (Kp около 2,00).

День и вечер: возможны слабые возмущения до уровня Kp 3,00, однако это все равно значительно ниже порога магнитной бури, которая начинается только с отметки 5,00.

Хотя для большинства людей такие колебания пройдут незаметно, метеозависимым лицам и людям с хроническими заболеваниями следует быть более внимательными к своему состоянию. Даже небольшие изменения в магнитном поле могут спровоцировать:

легкая головная боль или давление в висках;

быстрая утомляемость и сонливость;

незначительные колебания АД.

Пока риск серьезного влияния космической погоды на здоровье оценивается как низкий. Однако следует помнить, что солнечная активность может меняться быстро, поэтому прогноз может быть несколько уточнен ближе к дате.

Читайте также: Куда поехать летом в Одесской области: курорт, который до сих пор остается «в тени»