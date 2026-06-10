Ключевые моменты:

На 10 июня сильных магнитных бурь не прогнозируется.

10 июня прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку с кратковременными колебаниями до 3 баллов.

Самочувствие большинства людей не должно существенно пострадать, но ослабленный за предыдущие дни организм все еще нуждается в щадящем режиме.

Солнечная активность, которая штормила планету в последние дни, снижает свои обороты. Среда, 10 июня, станет первым днем за текущую неделю, когда вероятность спокойной магнитосферы превысит 50%.

По данным международных центров космической погоды, индекс геомагнитной активности (K-index) в течение дня будет удерживаться на отметке 2-3 баллов, что считается умеренным и безопасным уровнем. Лишь в первой половине дня возможны кратковременные и незначительные всплески, после чего ситуация полностью стабилизируется. Это дает хорошую передышку перед следующими возможными проявлениями солнечной активности.

Что такое магнитные бури и почему они возникают

Магнитная буря – это сильное возмущение магнитного поля Земли, которое происходит из-за взаимодействия планеты с потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем во время вспышек (корональных масс). Когда этот солнечный ветер достигает нашей атмосферы, он вызывает колебания геомагнитного поля.

Хотя ученые продолжают спорить о степени влияния этих процессов на человека, миллионы людей в периоды повышенной активности Солнца жалуются на головные боли, мигрени, скачки артериального давления, бессонницу и беспричинную усталость. В первую очередь в зоне риска оказываются люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые люди.

Как защитить организм и улучшить самочувствие

Несмотря на то, что геомагнитное давление идет на спад, организм после перенесенного стресса восстанавливается не сразу. Чтобы минимизировать остаточное влияние, врачи рекомендуют придерживаться простых правил:

контролируйте питьевой режим: пейте чистую негазированную воду или травяные чаи (с мятой, мелиссой или ромашкой), это помогает поддерживать правильный тонус сосудов;

ограничьте стимуляторы: откажитесь от лишней чашки кофе, крепкого черного чая и энергетиков, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце ;

; снизьте физические нагрузки: интенсивную тренировку в спортзале лучше заменить спокойной прогулкой на свежем воздухе;

проверьте аптечку: люди с гипертонией или гипотонией должны держать под рукой тонометр и прописанные врачом препараты, не допуская критических скачков давления;

наладьте сон: постарайтесь лечь спать вовремя, обеспечив в комнате приток свежего воздуха и полную темноту.

Читайте также: Новый поезд в Одессу и больше рейсов в Карпаты: Укрзалізниця запускает летнее расписание.