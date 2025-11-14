Ключевые моменты:

Сегодня, 14 ноября, ученые прогнозируют магнитную бурю средней интенсивности (К-индекс 4,7).

Эта магнитная буря будет слабее предыдущей, но метеозависимые люди могут ощутить усталость или дискомфорт.

Все бури разделяют по мощности и придают классификации.

В дни магнитных бурь важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

Магнитные бури: прогноз на 14 ноября

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 14 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7 (желтый уровень), что соответствует магнитной буре средней силы. Ее влияние будет менее ощутимым, чем накануне, однако метеозависимые люди могут ощутить усталость или легкое недомогание.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться в пространстве. Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури разделяют по мощности и классифицируют следующим образом:

бури до К-индекса 4 – слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле;

бури с показателями выше К-индекса 5 – бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря и ее влияние;

при самых высоких показателях (К-индекс 8 или К-индекс 9) возможны полярные сияния.

Как защитить здоровье во время магнитных бурь

Напомним, магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто подвержен хроническим заболеваниям, чувствителен к изменениям погоды или имеет сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.

Полезно также проводить время на свежем воздухе и избегать перегрузок.

А тем, у кого есть проблемы со здоровьем, желательно проконсультироваться с врачом.

