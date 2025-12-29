Ключевые моменты:

В течение суток 29 декабря ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

С 30 по 31 декабря прогнозируется резкое усиление солнечной активности и начало мощной магнитной бури «красного» уровня.

Метеозависимым людям рекомендуется снизить физические нагрузки и контролировать давление, чтобы минимизировать влияние даже слабых колебаний.

Геомагнитный прогноз на 29 декабря

По данным систем мониторинга космической погоды, в течение суток 29 декабря, К-индекс (показатель активности магнитосферы) будет колебаться на уровне 3 баллов. Это считается «слабым возмущением», которое не достигает уровня полноценной магнитной бури (он начинается с 5 баллов).

Тем не менее, по предварительным прогнозам, с 30 по 31 декабря нас ждет мощная магнитная буря «красного» уровня.

Как обезопасить себя метеозависимым

Несмотря на отсутствие сильной бури, «слабые возмущения» могут ощущать люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной чувствительностью к изменениям погоды. Рекомендуется:

Соблюдать водный баланс: Пейте достаточно чистой воды, ограничьте кофе и крепкий чай.

Снизить нагрузки: Понедельник – традиционно тяжелый день, постарайтесь не переутомляться физически.

Контролировать давление: Людям с гипертонией стоит держать под рукой привычные лекарства.

