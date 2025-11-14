И сегодня мы наведаемся не абы куда, а в самую настоящую одесскую коммунальную квартиру. Ведь именно тут, где знают всё и про всех, а пропажа зонтика либо кастрюли превращается в маленькую драму, приправленную щедрой порцией юмора, соседских споров и философии на каждый день, жизнь никогда не бывает скучной.

– Эээ, Алё… Соседи! А я извиняюсь, а и де мой зонтик? Я вчера возвращалась под дождем и поставила зонтик сушиться… А и хто сделал ему ноги?

– Зося, деточка… Ты возвращалась не вчера, а позавчера. Вчерашний день, ты проспала, как сама невинность.

– Вот не надо этих подробностей. Де зонтик? Кому он встал поперек калиндора? Гриша!

– Не понял, чо это сразу Гриша. Шо кроме меня некому? А может это твой ухажер-проважатель приватизировал зонтик. Шоб, значит, не с пустыми руками уйти… По-английски… Не попрощавшись.

– Ага, кто даму провожает, тот её и танцует…

– Я попрошу мою личную не обсуждать…

– Боже упаси. Вашу, чересчур бурную личную жизнь… Заколебеся обсуждать. Чо у нас больше тем для разговоров нету, чо ли? Вот седня будем мучаться вопросом, шо неужели гусары стали брать не деньгами, а зонтиками.

– Серафима Марковна!

– Та я ж молчу, как риба об лёд.

– Шо вы раскудахтались… Накинулись на ребенка. Зося, деточка, сверни им фигу в кармане. Иди ко мне, моя девочка, я тебя кофеем угощу. Найдем мы твой зонтик и жениха тебе найдем, и средний палец всем покажем.

– Зося, не волнуйся. Это я взял твой зонтик. Я увидел, шо тама погнулася одна спица. Я её починил. А вам, Серафима Марковна, старая вы раскладушка, прежде чем на девочку гнать волны… Надо бы вспомнить свою, жутко бурную, молодость. Страшно даже вспомнить, до чего… Бурную. Я-то помню…

– Конечно, Фима, вы все помните… Старый дуралей. Вы завидовали моим ухажерам, а вам я отказала… Дура.

– Так вот то и сидите…

– Так я и сижу.

– И молчите.

– И молчу.

– А шо случилось? Шо это Серафима Марковна замолчала… Она шо заболела?

– Та не… Она опять с Фимой поцапалась. Господи, и када они уже сойдутся, два старых корабля. Уже лет 30 бу-бу-бу… бе-бе-бе. То им Нинка поперек горла, то Зинка, то мэр, то президент, то цена на хлеб, то на сахар.

– Божечки, соседи, какая интересная у нас жизнь. Мы ж все про всех знаем. Мы ж как одна большая семья…

– Кто опять занял свои бельем мои веровки. Седня моя очередь стирать!

– Ваша очередь тока завтра, не нарушайте список.

– А мине надо седня.

– Циля, не нервничай, занимай мою веровку.

– Ниночка, вы опять не вернули мою касрулю – выварку?

– Я вернула вам её под дверь.

– Соседи, хто спионэрил мою виварку?

– Щас проведем расследование… Найдем вашу каструлю. Мы ж одна большая семья.

Марина ГАРНИК