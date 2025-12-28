магнитные бури

Ключевые моменты:

  • Не прогнозируют существенных магнитных бурь
  • Солнечная активность будет низкой

Будет ли болеть голова 28 декабря

В воскресенье, 28 декабря, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. Вспышки M-класса относятся к средним по силе среди мощных явлений. Вспышка М5,1 способна вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм.

К 28 декабря геомагнитное поле ожидается спокойным. Солнечная активность будет низкой с шансом на вспышки М-класса.

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 45%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%
  • Количество солнечных пятен – 52

