Ключевые моменты:
- Не прогнозируют существенных магнитных бурь
- Солнечная активность будет низкой
Будет ли болеть голова 28 декабря
В воскресенье, 28 декабря, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. Вспышки M-класса относятся к средним по силе среди мощных явлений. Вспышка М5,1 способна вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм.
К 28 декабря геомагнитное поле ожидается спокойным. Солнечная активность будет низкой с шансом на вспышки М-класса.
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%
- Количество солнечных пятен – 52
