Ключевые моменты:

Не прогнозируют существенных магнитных бурь

Солнечная активность будет низкой

Будет ли болеть голова 28 декабря

В воскресенье, 28 декабря, на Земле не прогнозируют существенных магнитных бурь. Вспышки M-класса относятся к средним по силе среди мощных явлений. Вспышка М5,1 способна вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также возможный солнечный радиационный шторм.

К 28 декабря геомагнитное поле ожидается спокойным. Солнечная активность будет низкой с шансом на вспышки М-класса.

Вероятность малого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%

Количество солнечных пятен – 52