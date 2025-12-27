Ключевые моменты:
- 27 декабря геомагнитная обстановка стабильна, магнитные бури маловероятны.
- Активность Солнца низкая: 6 вспышек класса С в сутки.
- Количество солнечных пятен – 38.
- Магнитные бури вредят здоровью, предупреждение уменьшает риски инфарктов и инсультов.
Активность Солнца низкая
В субботу, 27 декабря, на Земле не прогнозируют значительные магнитные бури. Кроме этого, за последние 24 часа активность Солнца оставалась низкой: за сутки зафиксировано лишь шесть вспышек класса С, практически не влияющих на нашу планету.
Следует отметить, что геомагнитное поле ожидается спокойным. Солнечная активность будет низкой, с возможностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 27 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 0%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце класса М – 45%
- Вероятность вспышки на Солнце класса Х – 5%
- Количество солнечных пятен – 38
Напомним, что магнитные бури могут вредить здоровью. Предупреждения о них позволяют снизить риски инфарктов и инсультов в дни перед такими солнечными событиями.
