Ключевые моменты:

27 декабря геомагнитная обстановка стабильна, магнитные бури маловероятны.

Активность Солнца низкая: 6 вспышек класса С в сутки.

Количество солнечных пятен – 38.

Магнитные бури вредят здоровью, предупреждение уменьшает риски инфарктов и инсультов.

Активность Солнца низкая

В субботу, 27 декабря, на Земле не прогнозируют значительные магнитные бури. Кроме этого, за последние 24 часа активность Солнца оставалась низкой: за сутки зафиксировано лишь шесть вспышек класса С, практически не влияющих на нашу планету.

Следует отметить, что геомагнитное поле ожидается спокойным. Солнечная активность будет низкой, с возможностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 27 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 0%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце класса М – 45%

Вероятность вспышки на Солнце класса Х – 5%

Количество солнечных пятен – 38

Напомним, что магнитные бури могут вредить здоровью. Предупреждения о них позволяют снизить риски инфарктов и инсультов в дни перед такими солнечными событиями.

Также читайте: