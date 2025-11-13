Прогноз погоды в Одессе на 14 ноября

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 11-13°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 ноября

Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

