Прогноз погоды в Одессе на 14 ноября
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем 11-13°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 ноября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
