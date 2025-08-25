Ключевые моменты:

Этой ночью армия РФ запустила по Украине 104 дрона — 76 удалось обезвредить;

Зафиксировано попадание 28 БПЛА на 15 локациях;

ГУР сообщило о возвращении под контроль Украины Новомихайловки Донецкой области;

Украинские военные успешно ведут оборону на Сумском направлении, заставляя российских оккупантов отступать из-за значительных потерь;

За сутки произошло 159 боевых столкновений. Наиболее напряженные направления: Покровское, Лиманское, Новопавловское:

Силы обороны за сутки уничтожили 870 оккупантов и поразили 5 районов сосредоточения войск.

Последствия воздушных атак по Украине

В ночь на 25 августа противник атаковал Украину 104 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных Силах.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 28 БПЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

В Сумской области за сутки – один человек погиб, еще девять пострадали от российских ударов, сообщает Сумская ОВА.

▪️Ночью в результате атаки дрона на гражданский автомобиль в Новослободской общине погиб человек, еще двое – ранены. Им оказывают помощь и эвакуируют в безопасное место.

▪️Также россияне нанесли удары дронами по жилому сектору Сумской громады.

Повреждены десятки частных и многоквартирных домов, другая гражданская инфраструктура.

▪️Еще семь пострадавших – жители Сумской общины: пятеро из Песчанского старостата и двое жителей областного центра.

Силы обороны провели успешную операцию в Донецкой области

Главное управление разведки сообщило о возвращении под контроль Украины Новомихайловки Донецкой области на Лиманском направлении.

Операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения «Артан», и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над Новомихайловкой.

«Согласно перехватам, операция застала оккупантов врасплох. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.

Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БПЛА украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении.

На данный момент Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть», — говорится в сообщении.

Успехи ВСУ на Сумском направлении

На Сумском направлении продолжаются ожесточённые пехотные бои вдоль всего периметра вклинения российских войск. На ряде участков Силы обороны переходят в контратаки, местами — с успехом. Об этом сообщил военный обозреватель Константин Машовец.

Так, севернее Андреевки украинским подразделениям удалось продвинуться в сторону Золотарёвского заповедника, что осложнило положение противника в Алексеевке. Расстояние между передовыми контратакующими группами ВСУ и дорогой, по которой россияне пытаются снабжать свои подразделения в этом населённом пункте, сократилось до 1,8 км.

Одновременно российские десантники из 11-й и 83-й одшбр продолжают безуспешные попытки форсировать реку Снагость и захватить село Варачино, чтобы снизить угрозу Алексеевке с западного фланга. Успехом для них стало лишь вытеснение украинских штурмовых групп из Новониколаевки, куда те ранее прорвались.

Неудачей завершились и атаки 106-й вдд, пытавшейся установить полный контроль над Юнаковкой. Силы обороны удерживают южную часть села и продолжают обороняться в его центре. Более того, подразделения противника, закрепившиеся в северной части лесного массива у хутора Садки, фактически перешли к обороне и не способны продвигаться дальше на юг.

Генштаб о боях и потерях врага за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений.

Российские войска нанесли:

1 ракетный и 79 авиационных ударов,

сбросили 130 управляемых авиабомб,

осуществили более 4,7 тыс. обстрелов,

применили 4 711 дронов-камикадзе.

Наиболее интенсивные бои велись на Покровском (46 атак), Новопавловском (31 атака), Лиманском (20 атак) и Северском направлениях.

Силы обороны поразили:

5 районов скопления живой силы и техники,

4 артиллерийских средства,

1 командно-наблюдательный пункт,

1 станцию РЭБ.

Потери врага за сутки — 870 человек, танк, 8 ББМ, 48 артсистем, 291 дрон и другая техника.