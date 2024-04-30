Целью удара по Одессе 29 апреля было убийство мирных жителей — Генпрокурор

29 апреля 2024 года российские военные сознательно направили на побережье Одессы кассетную баллистическую ракету, чтобы было больше жертв среди мирного населения.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Он отметил, что россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права. Вчера вечером враг коварно атаковал Одессу, в результате чего пять человек погибли, более 30 были травмированы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.
«Удар был нанесен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания считать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами из РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев», — рассказал генпрокурор.
Спикер ОК «Юг» Дмитрий Плетенчук подтвердил, что в ракете, которой оккупанты сегодня ударили по Одессе, была шрапнель — ее используют для уничтожения живой силы.
Расследование продолжается. Глава прокуратуры обещает найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов.
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