Целью удара по Одессе 29 апреля было убийство мирных жителей — Генпрокурор

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он отметил, что россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права. Вчера вечером враг коварно атаковал Одессу, в результате чего пять человек погибли, более 30 были травмированы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина.

«Удар был нанесен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания считать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами из РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев», — рассказал генпрокурор.

Спикер ОК «Юг» Дмитрий Плетенчук подтвердил, что в ракете, которой оккупанты сегодня ударили по Одессе, была шрапнель — ее используют для уничтожения живой силы.

Расследование продолжается. Глава прокуратуры обещает найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов.

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