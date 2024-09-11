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Приказ бомбить детскую больницу «Охматдет» отдал уроженец Одессы

Приказ бомбить детскую больницу «Охматдет» отдал уроженец Одессы

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис Генерального прокурора установили личность российского генерала, командовавшего ракетным ударом по медицинскому корпусу Национальной детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года – им оказался генерал-лейтенант, уроженец Одессы Сергей Кобылаш.

Российскому генералу, командовавшему ракетным ударом по «Охматдету», заочно сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили украинские силовые структуры, на момент обстрела 8 июля 59-летний Кобылаш занимал должность командующего дальней авиацией, а сразу же после него стремительно пошел на повышение и был назначен командующим военно-воздушными силами рф.

Сергей Кобылаш

«За период расследования СБУ совместно с Офисом Генпрокурора провела колоссальную работу. Мы допросили 112 потерпевших и 50 очевидцев, провели взрывотехнические, судебно-медицинские и другие экспертизы, проанализировали видео с камер видеонаблюдений»,

– заявил заместитель председателя СБУ Сергей Наумюк.

Расследование установило, что по приказу Кобылаша 8 июля 2024 года в 9:15 часов российский бомбардировщик-ракетоноситель Ту-95МС совершил пуск ракеты Х-101 по детской больнице в Киеве.

По словам замглавы СБУ, обстрел «Охматдета» произвела 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации воздушно-космических войск россии.

Установлено, что вражеский самолет поднялся в воздух с аэродрома вблизи российского города Оленегорска, а запуск ракеты совершил над Саратовской областью рф на расстоянии почти 600 км от границы Украины.

С территории России Х-101 вошла в воздушное пространство нашего государства в районе Черниговщины и начала маневрировать, постоянно меняя траекторию полета через территории четырех областей.

Это свидетельствует, что ракета была запрограммирована для максимального «обхода» украинского ПВО и последующего попадания в медучреждение, отмечают в СБУ.

Приблизительно в 10:45 ракета Х-101 попала в отделение интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций больницы «Охматдет». Тогда погибли 2 человека, среди которых детский врач-нефролог. Еще 35 получили ранения, из них 9 детей.

Также от попадания повреждены админздания, лечебные, лабораторные и диагностические корпуса, трансформаторная подстанция, хозяйственные помещения и станция теплообеспечения медучреждения.

На месте трагедии правоохранители обнаружили остатки вражеской ракеты с маркировкой, свидетельствующей, что она была изготовлена на базе российского КБ «Радуга» во втором квартале 2024 года.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кобылашу о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

«Кобилаш сейчас подозреваемый в совершении и других военных преступлений в Украине. В частности, под его руководством производились обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры в 2022-2023 годах. В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша как раз за эти военные преступления», – подчеркнул Сергей Наумюк.

Поскольку военный преступник находится на территории россии, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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