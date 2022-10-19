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Украина выяснила, кто из российских командиров дал приказ стрелять по ЖК «Тирас»

Украина выяснила, кто из российских командиров дал приказ стрелять по ЖК «Тирас»

Российские военные, которые приказали бить ракетами по ЖК «Тирас» в городе Одессе, идентифицированы.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко.

Во время брифинга он рассказал о результатах расследования теракта в ЖК Тирас на улице Королева. Спецслужбам удалось найти тех, кто приказывал стрелять крылатыми ракетами по многоэтажке.

Перед этим правоохранители провели необходимые для расследования экспертизы и выяснили, кто причастен к террористическому акту в жилом комплексе, который произошел 23 апреля 2022 года.

Все эти лица — военнослужащие российской федерации. Они являются командиров военных подразделений вооруженных сил РФ, которые отдавали приказы о совершении этого преступления.

Напомним, в результате попадания российской крылатой ракеты в жилой комплекс «Тирас», погибли 8 одесситов. Запуск ракеты был произведен с самолета стратегической авиации ТУ-95 с территории России из акватории Каспийского моря.

Также Сергей Костенко рассказал, что сейчас проводятся экспертизы по другим пораженным объектам в Одесской области. А именно по Евротерминалу в Одессе, поселкам Маяки, Сергеевке, Затока.

По каждому факту разрушения зарегистрировано уголовное введение, работают следователи.

Мы ставим себе цель в работе, чтобы эти преступники, в конечном счете, понесли ответственность. Это применение механизма международного гуманитарного суда и международного трибунала,

– сказал Костенко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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