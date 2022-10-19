Украина выяснила, кто из российских командиров дал приказ стрелять по ЖК «Тирас»

Российские военные, которые приказали бить ракетами по ЖК «Тирас» в городе Одессе, идентифицированы.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко.

Во время брифинга он рассказал о результатах расследования теракта в ЖК Тирас на улице Королева. Спецслужбам удалось найти тех, кто приказывал стрелять крылатыми ракетами по многоэтажке.

Перед этим правоохранители провели необходимые для расследования экспертизы и выяснили, кто причастен к террористическому акту в жилом комплексе, который произошел 23 апреля 2022 года.

Все эти лица — военнослужащие российской федерации. Они являются командиров военных подразделений вооруженных сил РФ, которые отдавали приказы о совершении этого преступления.

Напомним, в результате попадания российской крылатой ракеты в жилой комплекс «Тирас», погибли 8 одесситов. Запуск ракеты был произведен с самолета стратегической авиации ТУ-95 с территории России из акватории Каспийского моря.

Также Сергей Костенко рассказал, что сейчас проводятся экспертизы по другим пораженным объектам в Одесской области. А именно по Евротерминалу в Одессе, поселкам Маяки, Сергеевке, Затока.

По каждому факту разрушения зарегистрировано уголовное введение, работают следователи.

Мы ставим себе цель в работе, чтобы эти преступники, в конечном счете, понесли ответственность. Это применение механизма международного гуманитарного суда и международного трибунала,

– сказал Костенко.

Еще по теме: