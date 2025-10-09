Балка Баланешты справилась с водой

В 2005-м и 2012 годах во время сильных осадков вода не успевала уходить, балка выходила из берегов – и под водой оказывалась часть города Рени. Сотни семей потеряли свои дома, город несколько дней оставался без водоснабжения – заливало насосную станцию.

До 2018 года в несколько этапов балка была углублена. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета в рамках природоохранных мероприятий. Последний транш составил около восьми миллионов гривен.

Чтобы поддерживать водосток в рабочем состоянии, летом этого года часть балки была очищена от камыша и мусора.

– Работы проведены силами жилищно-коммунальной службы, – рассказал заместитель городского головы Алексей Самбурский. – Использовали коммунальную технику, работали люди.

Несмотря на прогнозы синоптиков, дожди на юге Одесской области были слабыми, обошлось без чрезвычайных ситуаций.

В штатном режиме работали международный пункт пропуска «Рени» в направлении села Джурджулешты (Молдова) и паромная переправа через Дунай Орловка (Украина) – Исакча (Румыния).

Напомним, что паромная переправа рассчитана на высокие подъемы реки Дунай, которые обычно происходят весной. В течение августа-сентября уровень воды в Дунае был крайне низким, поэтому ливни в европейских странах, расположенных в бассейне этой водной артерии, судоходству только на благо.

