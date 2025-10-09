Ключевые моменты:

Ночью Одесская область была под ударом вражеских беспилотников — есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур;

Горели автозаправка, контейнеры с маслом и топливом. В тушении пожаров участвовали более 80 человек.

Из-за обстрела пострадали 5 человек.

Атака дронов на Одесскую область: последствия

Минувшей ночью Одесская область подверглась массированной атаке российских ударных беспилотников. В результате обстрела произошло несколько пожаров на объектах инфраструктуры и в жилом секторе.

На месте работали 83 спасателя, 18 единиц техники и пожарный робот. К тушению пожара также подключились добровольцы — 4 человека и 1 пожарный автомобиль.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки возникли пожары в двух частных домах, административном здании АЗС и порту, где загорелись контейнеры с растительным маслом и деревянными пеллетами.

Повреждены 4 частных дома.

По предварительной информации, пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь.

Без электроснабжения остались более 30 тыс. абонентов.

Напомним, в ночь на 8 октября под обстрелами оказались Одесская, Черкасская, Днепропетровская, Черниговская и другие области. Есть раненые и разрушения.

