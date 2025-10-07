Ключевые моменты:

В ночь на 7 октября Россия атаковала двумя ракетами и 152 дронами: ПВО обезвредила 88 дронов.

В Полтаве разрушены локомотивное депо, тяговые подстанции и склады. Начались пожары, но жертв нет. Пострадали более тысячи домов.

В Сумах — повреждения в жилых домах и частичное отключение электроэнергии. На местах работают экстренные службы.

В Славянске удары пришлись по двум учебным заведениям.

На фронте за сутки произошло 193 боевых столкновения. ВСУ сдержали многочисленные атаки, уничтожили технику и более 1000 оккупантов.

Атака 7 октября: повреждена инфраструктура, есть отключения

В ночь на 7 октября Россия снова нанесла массированные удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Полтавской и Сумской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Олексей Кулеба.

В Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями. К счастью, без пострадавших.

Читайте также: Война, день 1320: ночь взрывов и новых жертв по всей Украине

Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков–Львов, Львов–Харьков, Краматорск–Львов – сейчас все в движении.

В результате попаданий поврежден энергетический объект – без света остались более тысячи домохозяйств в Полтаве и близлежащих населенных пунктах.

Похожая ситуация в Сумах — зафиксированы повреждения жилых домов и отключение электроэнергии в части города. На местах работают штабы по ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, восстанавливают энергоснабжение, помогают людям.

Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.

В Харькове после ночных ударов без света более 10 тысяч домохозяйств, сообщил губернатор Олег Синегубов.

Также ночью мощные прилеты были в Славянске Донецкой области. По данным мэра Вадима Ляха, удар был по двум учебным заведениям.

В Херсонской области от российских ударов авиации, беспилотников и артиллерии в течение суток 6-7 октября погибли два человека, еще 18 получили ранения, из них трое детей, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Всего, по данным Воздушных сил, этой ночью Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23» и 152 ударными БПЛА типов «Шахед», «Гербера» и других.

88 дронов сбила украинская ПВО. Зафиксировано попадание двух ракет и 52 дронов в десяти населенных пунктах, еще на двух локациях упали обломки.

Генштаб о ситуации на фронте

Тем временем на фронте за сутки произошло 193 боевых столкновения.

На Торецком направлении враг атаковал 23 раза.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 атак.

На Новопавловском — 22 штурма врага были отражены.

Российские войска нанесли 2 ракетных и 66 авиаударов, применили 143 управляемые авиабомбы и более 4500 артиллерийских обстрелов, включая 98 — из РСЗО. Также использовано 5301 дрон-камикадзе.

В ответ, украинские Силы обороны поразили семь скоплений врага, три артсредства, командные пункты и важные объекты, уничтожив: