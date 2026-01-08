Ключевые моменты:
- Российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесского района ударными беспилотниками.
- Взрывы зафиксированы на территории морского порта, поврежден резервуар для хранения масла.
- Пожара не произошло, погибших и пострадавших нет.
- В ОВА подчеркивают: враг целенаправленно бьет по гражданским объектам.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, взрывы были зафиксированы на территории морского порта. В результате атаки поврежден пустой резервуар для хранения масла.
Читайте также: Под Одессой прогремели взрывы – враг снова атаковал КАБами
К счастью, обошлось без пожара. Информация о погибших или пострадавших не поступала.
Глава Одесской ОВА подчеркнул, что подобные атаки в очередной раз подтверждают целенаправленные удары врага по объектам гражданской инфраструктуры, которые не имеют никакого военного значения, и создают угрозу для мирного населения.
Напомним, днем 7 января Россия снова нанесла удар по портам Одесской области ракетами и дронами. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Были повреждены здания, транспорт и контейнеры с маслом.