Ключевые моменты:

Российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесского района ударными беспилотниками.

Взрывы зафиксированы на территории морского порта, поврежден резервуар для хранения масла.

Пожара не произошло, погибших и пострадавших нет.

В ОВА подчеркивают: враг целенаправленно бьет по гражданским объектам.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, взрывы были зафиксированы на территории морского порта. В результате атаки поврежден пустой резервуар для хранения масла.

К счастью, обошлось без пожара. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Глава Одесской ОВА подчеркнул, что подобные атаки в очередной раз подтверждают целенаправленные удары врага по объектам гражданской инфраструктуры, которые не имеют никакого военного значения, и создают угрозу для мирного населения.

Напомним, днем 7 января Россия снова нанесла удар по портам Одесской области ракетами и дронами. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали. Были повреждены здания, транспорт и контейнеры с маслом.