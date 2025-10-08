Ключевые моменты:
- 8 октября враг атаковал Одесский район дронами — повреждена гражданская инфраструктура, но обошлось без пострадавших.
- В Криворожском районе от вражеских дронов и авиабомб пострадали жилые дома — есть раненые.
- Поврежден энергетический объект в Черниговской области, более 4,5 тысяч абонентов остались без света. Есть перебои с движением поездов.
- За сутки на фронте произошло 200 боестолкновений. ВСУ нанесли удары по технике и позициям врага, ликвидировав более 1000 оккупантов.
Обстрелы по всей Украине: разрушения, раненые, сбитые БПЛА
Ночью 8 октября российские войска снова атаковали Одесскую область. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг ударил по Одесскому району дронами-камикадзе. Повреждены окна админздания и хозпомещение одного из гражданских объектов. Вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали. Пострадавших нет.
Также под массированную атаку попало Криворожье — враг применил «шахеды» и корректируемые авиабомбы. Всего над областью было сбито 29 дронов. Однако есть разрушения — в Синельниковском районе повреждены жилые дома в Межевской и Покровской громадах. Один частный дом разрушен, еще шесть — получили повреждения. Сообщается о пяти раненых.
В Черкасской области силы ПВО сбили 15 вражеских дронов. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Обследование территорий продолжается.
На севере страны россияне атаковали энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области. Более 4,5 тысячи абонентов остались без света. Также, по данным местных властей, враг применил 12 «шахедов»для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин, что повлияло на железнодорожное сообщение — часть поездов задерживается или отменена. Это касается направлений от станций Носовка, Нежин и Немишаево до Киева. Некоторые маршруты перенаправлены: региональные рейсы между Конотопом, Фастовом и Славутичем будут курсировать по изменённым схемам.
Также в одной из областей россияне атаковали ТЭС ДТЭК, пострадали двое энергетиков, «серьезно повреждено» оборудование теплоэлектростанции.
Генштаб о ситуации на фронте
Общая ситуация по линии фронта остаётся напряжённой. За сутки было зафиксировано 200 боевых столкновений. Россия нанесла один ракетный и 82 авиаудара, использовала 177 управляемых авиабомб, более 5 тысяч артобстрелов, включая 168 — из реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано использование более 6 тысяч дронов-камикадзе.
Украинские силы обороны в ответ поразили 3 скопления живой силы и техники врага, одну станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, три склада и ещё одну важную цель.
Потери противника за сутки составили:
- 1010 человек личного состава;
- 2 танка;
- 5 бронемашин;
- 26 артиллерийских систем;
- 1 РСЗО;
- 1 средство ПВО;
- 401 дрон оперативно-тактического уровня;
- 75 единиц автомобильной техники.