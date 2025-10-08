Ключевые моменты:

8 октября враг атаковал Одесский район дронами — повреждена гражданская инфраструктура, но обошлось без пострадавших.

В Криворожском районе от вражеских дронов и авиабомб пострадали жилые дома — есть раненые.

Поврежден энергетический объект в Черниговской области, более 4,5 тысяч абонентов остались без света. Есть перебои с движением поездов.

За сутки на фронте произошло 200 боестолкновений. ВСУ нанесли удары по технике и позициям врага, ликвидировав более 1000 оккупантов.

Обстрелы по всей Украине: разрушения, раненые, сбитые БПЛА

Ночью 8 октября российские войска снова атаковали Одесскую область. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг ударил по Одесскому району дронами-камикадзе. Повреждены окна админздания и хозпомещение одного из гражданских объектов. Вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали. Пострадавших нет.

Также под массированную атаку попало Криворожье — враг применил «шахеды» и корректируемые авиабомбы. Всего над областью было сбито 29 дронов. Однако есть разрушения — в Синельниковском районе повреждены жилые дома в Межевской и Покровской громадах. Один частный дом разрушен, еще шесть — получили повреждения. Сообщается о пяти раненых.

В Черкасской области силы ПВО сбили 15 вражеских дронов. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Обследование территорий продолжается.

На севере страны россияне атаковали энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области. Более 4,5 тысячи абонентов остались без света. Также, по данным местных властей, враг применил 12 «шахедов»для удара по товарному эшелону на перегоне Носовка-Нежин, что повлияло на железнодорожное сообщение — часть поездов задерживается или отменена. Это касается направлений от станций Носовка, Нежин и Немишаево до Киева. Некоторые маршруты перенаправлены: региональные рейсы между Конотопом, Фастовом и Славутичем будут курсировать по изменённым схемам.

Также в одной из областей россияне атаковали ТЭС ДТЭК, пострадали двое энергетиков, «серьезно повреждено» оборудование теплоэлектростанции.

Генштаб о ситуации на фронте

Общая ситуация по линии фронта остаётся напряжённой. За сутки было зафиксировано 200 боевых столкновений. Россия нанесла один ракетный и 82 авиаудара, использовала 177 управляемых авиабомб, более 5 тысяч артобстрелов, включая 168 — из реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано использование более 6 тысяч дронов-камикадзе.

Украинские силы обороны в ответ поразили 3 скопления живой силы и техники врага, одну станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, три склада и ещё одну важную цель.

Потери противника за сутки составили: