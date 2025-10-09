Ключевые моменты:

В ночь на 9 октября враг атаковал Украину 112 ударными беспилотниками, из которых 87 — уничтожено.

Основной удар пришёлся на Черноморск, есть попадания в объекты портовой, энергетической и гражданской инфраструктуры, известно о пяти пострадавших.

Также удары пришлись по железной дороге в Сумской области — движение поездов изменено, часть маршрутов перенаправлена.

За сутки зафиксировано 217 боевых столкновений на фронте — враг активно атакует с воздуха и применяет дроны-камикадзе.

Украинская авиация и артиллерия поразили важные цели врага, включая пункты управления и склады.

Потери российской армии за день составили более тысячи человек, а также десятки единиц техники и БПЛА.

Последствия ночных ударов по Украине

В ночь на 9 октября враг массированно атаковал беспилотниками Черноморск Одесской области. Большинство вражеских целей уничтожено силами ПВО, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктур. Известно о пяти пострадавших.

Как сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев, после атаки город остался без света, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Этой ночью враг снова бил по железной дороге на Сумщине — пассажиров, следующих в этом направлении, везут по другим маршрутам. Поезда пригородного сообщения доезжают до ст. Носовка, и соответственно отправление с нее. Поезда дальнего сообщения едут в объезд к своим станциям назначения, сообщает Укрзалізниця.

Всего, по данным Воздушных сил, в ночь на 9 октября противник атаковал 112 ударными БПЛА. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 12 локациях.

Ситуация на 1324-й день войны России против Украины

Российские оккупанты на Сумском направлении продолжили наступательные операции, но не продвинулись. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

В связи с перекрытием украинскими дронами всех российских наземных линий связи и путей снабжения, Северное группирование войск, которое удерживает позиции в Юнаковке, не имеет доступа к воде уже 8 дней, поэтому россияне собирают дождевую воду.

Военное командование в районе Юнаковки состоит из офицеров без боевого опыта. Они находятся в тыловых штабах за 20 км от линии столкновения и отказываются вывозить раненых и убитых.

Россияне продолжают наступление на севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука, но продвинуться не смогли.

В отчёте ISW говорится, что на Купянском направлении российские войска продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для продвижения, а для форсирования реки Оскол они используют канаты и надувные лодки.

По данным Генштаба ВСУ, бои не утихают по всей линии фронта: только за минувшие сутки произошло 217 боевых столкновений.

Российская армия продолжает атаковать — по украинским позициям и мирным городам было нанесено 87 авиаударов. Враг сбросил 192 управляемые авиабомбы, запустил 5827 дронов-камикадзе и провёл 4192 обстрела, в том числе 118 — из реактивных систем залпового огня.

Несмотря на интенсивные атаки, украинская армия продолжает сдерживать натиск и наносить врагу ощутимые потери. Силами обороны были уничтожены:

2 района сосредоточения российских солдат

2 пункта управления беспилотниками

склад с техникой и боеприпасами

2 командно-наблюдательных пункта

За сутки ликвидировано около 1020 российских военных, а также танк, бронемашину, 15 артсистем и 55 единиц автомобильной техники.

ВСУ поразили российский газоперерабатывающий завод

Украинские военные продолжают наносить удары по тылам врага, подрывая его наступательные возможности и разрушая логистику.

Ночью 9 октября беспилотники поразили «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод» в городе Котово Волгоградской области РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, этот объект является критическим для российской нефтегазовой инфраструктуры: он обеспечивает переработку и транспортировку газового конденсата, а также производство сырья для химической промышленности.

Завод входит в систему поставок топлива для внутреннего рынка РФ, а также для экспорта, отметил Коваленко.