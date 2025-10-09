Ключевые моменты:

В трех селах Одесской области — Сафьяны, Комышевка и Муравлевка — временно возникли трудности с медицинской помощью.

Причина — мобилизация семейного врача, который обслуживал более 6,5 тысяч человек.

Власти обещают найти замену и просят местных жителей сохранять спокойствие.

Мобилизация врача: как это влияет на села

Медицинское обслуживание в Сафьяновской громаде Одесской области оказалось под угрозой. Семейный врач Михаил Братан, который вёл приём в селах Сафьяны, Комышевка и Муравлёвка, был мобилизован. Он был единственным врачом, к которому обращались взрослые и дети — более 6,5 тысяч человек.

Об этом сообщил сотрудник КНП Сафьяновского сельского совета «Центральная районная больница» Олег Садковский.

Теперь жители не могут вовремя получить помощь, а многие задаются вопросом: к кому обращаться, особенно пожилым и хроническим больным?

По словам Олега Садковского, мобилизация врача произошла не по решению местных властей. Он подчеркнул, что не имеет отношения к процессу мобилизации: «Врачи могут быть забронированы по закону, но окончательное решение — за ТЦК».

Он добавил, что больница делает всё возможное, чтобы как можно скорее найти нового специалиста и восстановить нормальное медицинское обслуживание. О дальнейших изменениях пообещали сообщить позже.

Местные жители уже выражают недовольство — в соцсетях они пишут, что теперь вынуждены искать новых врачей и переоформлять документы. Люди обеспокоены: что делать в случае экстренных ситуаций?

Больница просит обращаться за помощью в ближайшие медпункты и по контактным телефонам, пока идёт поиск замены.

