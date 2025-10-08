Достаточно сильный взрыв одесситы услышали незадолго до полуночи. Предварительно, это наши силы противовоздушной обороны «отработали» по дрону.

«Взрыв в Одессе. Таки низко был дрон», «По городу какие-то траблы со светом. У кого-то мигает, у кого-то вкл/выкл, скачки напряжения. Лучше приборы повырубайте, чтоб не погорели», – комментируют местные Телеграм-каналы.

Также сообщается, что после взрыва остались без света населенные пункты Малая Долина, Великодолинское и частично одесский микрорайон Черемушки.

Официальная информация по поводу произошедшего на данный момент не поступала.

В настоящее время тревога продолжается. Как стало известно, со стороны Черного моря на Одессу движется «шахед», есть угроза для Аркадии и Киевского района Одессы. Слышна работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях!