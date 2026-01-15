Ключевые моменты:

Сегодня Россия атаковала портовую инфраструктуру Черноморска. Основной удар пришелся по контейнерам с бытовой техникой.

На месте работали 58 спасателей и 15 единиц спецтехники.

Пожарным удалось оперативно локализовать и потушить огонь, не допустив его распространения на соседние терминалы.

Эпицентром пожара стали контейнеры с бытовой техникой. Огонь охватил значительную площадь, создавая угрозу для портовой инфраструктуры.

К ликвидации возгорания были привлечены значительные силы: 58 пожарных и 15 единиц основной и специальной техники, сообщили спасатели.

Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Напомним, сегодня днем, 15 января, вскоре после объявления воздушной тревоги, одесситы услышали мощный взрыв. Перед этим сообщалось об угрозе применения врагом баллистики с территории временно оккупированного Крыма

Позже стало известно, что в результате удара баллистикой вновь пострадала портовая инфраструктура в Черноморске. Баллистическая ракета попала в район причала с контейнерами, на месте возник пожар.

Кроме того, в результате атаки было повреждено гражданское грузовое судно под флагом Мальты, пострадал член экипажа судна.

