Ключевые моменты:

Большой пожар произошел сегодня на территории рынка «7-й километр» в поселке Авангард.

Огонь охватил три торговых павильона на площади около 80 квадратных метров.

Спасатели предотвратили распространение огня на соседние павильоны.

Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, горели три торговых павильона (по информации из соцсетей – кожаные ряды и контейнер с шубами). Из-за плотной застройки и высокого риска мгновенного распространения огня, пожарные работали по повышенному номеру вызова.

Благодаря слаженным действиям спасателей, пожар был локализован и полностью ликвидирован на площади 80 квадратных метров. При этом спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние торговые павильоны.

Погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались семь единиц техники и 24 спасателя ГСЧС. Также в тушении участвовали сотрудники Центра безопасности граждан «Авангард» и добровольная пожарная дружина «7-й километр».

Ранее спасатели показали, как тушили горящий автосалон в Одессе после ночной атаки дронов.