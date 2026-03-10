Ключевые моменты:

  • Большой пожар произошел сегодня на территории рынка «7-й километр» в поселке Авангард.
  • Огонь охватил три торговых павильона на площади около 80 квадратных метров.
  • Спасатели предотвратили распространение огня на соседние павильоны.
  • Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, горели три торговых павильона (по информации из соцсетей – кожаные ряды и контейнер с шубами). Из-за плотной застройки и высокого риска мгновенного распространения огня, пожарные работали по повышенному номеру вызова.

Благодаря слаженным действиям спасателей, пожар был локализован и полностью ликвидирован на площади 80 квадратных метров. При этом спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние торговые павильоны.

Пожежа на промринку «7-й кілометр» в Одесі 10 березня

Для ликвидации пожара привлекались семь единиц техники и 24 спасателя ГСЧС. Также в тушении участвовали сотрудники Центра безопасности граждан «Авангард» и добровольная пожарная дружина «7-й километр».

Ранее спасатели показали, как тушили горящий автосалон в Одессе после ночной атаки дронов.

