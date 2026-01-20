Ключевые моменты:

Пожар произошел в квартире на первом этаже двухэтажного дома.

Женщина получила ожоги и была госпитализирована.

Спасатели эвакуировали взрослых и ребенка, удалось спасти соседние квартиры.

Пожар в Одессе: что произошло

Вечером 19 января в Приморском районе Одессы, на улице Конной, загорелись домашние вещи и имущество в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

По информации Главного управления ГСЧС в Одесской области, во время пожара пострадала женщина 1964 года рождения. Спасатели вынесли ее из задымленного помещения и передали медикам. У пострадавшей диагностировали ожоги около 30% тела, ее состояние оценивается как средней тяжести.

К ликвидации возгорания было привлечено 8 единиц техники и 28 спасателей ГСЧС. Пожарные эвакуировали четырех человек со второго этажа, среди них был один ребенок.

Из-за сильного задымления спасатели работали в специальных средствах защиты органов дыхания и зрения. Благодаря их действиям удалось предотвратить распространение огня и спасти соседние квартиры.

По предварительным данным, всё началось с короткого замыкания. Размер ущерба сейчас устанавливается.

