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Субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет действовать по всей Украине: правительство расширило программу

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет действовать по всей Украине: правительство расширило программу

Правительство изменило программу – субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь она охватит всю Украину, а не только девять прифронтовых областей. Подавать заявки на получение субсидии можно с 29 января 2025 года.

Как это будет работать?

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Право на субсидию будут иметь семьи, которые арендуют жилье и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов. Если доходы семьи меньше, чем два прожиточных минимума на одного человека (5840 гривен), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

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Что будут учитывать?

Размер субсидии будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи, учитывая критерии:

  • уровень доходов семьи;
  • количество членов семьи;
  • стоимость аренды жилья в регионе.

Субсидия будет назначаться при наличии типового договора аренды. Этот договор можно получить и подписать в отделениях или на сайте Пенсионного фонда Украины, а также в ЦНАПах.

Что государство предоставит владельцам квартир?

Государство будет компенсировать владельцам жилья, сдающим его в аренду ВПО, часть налогов на размер субсидии и на размер аренды (в соответствии с нормативом). Если ФЛП предоставляет жилье в аренду, ему компенсируют налоги.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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