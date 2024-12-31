Субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет действовать по всей Украине: правительство расширило программу

Как это будет работать?

Право на субсидию будут иметь семьи, которые арендуют жилье и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов. Если доходы семьи меньше, чем два прожиточных минимума на одного человека (5840 гривен), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

Что будут учитывать?

Размер субсидии будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи, учитывая критерии:

уровень доходов семьи;

количество членов семьи;

стоимость аренды жилья в регионе.

Субсидия будет назначаться при наличии типового договора аренды. Этот договор можно получить и подписать в отделениях или на сайте Пенсионного фонда Украины, а также в ЦНАПах.

Что государство предоставит владельцам квартир?

Государство будет компенсировать владельцам жилья, сдающим его в аренду ВПО, часть налогов на размер субсидии и на размер аренды (в соответствии с нормативом). Если ФЛП предоставляет жилье в аренду, ему компенсируют налоги.

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