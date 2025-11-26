Ключевые моменты:

Арцизский городской совет в Одесской области обратился в Кабинет Министров, Министерство энергетики, НЭК «Укрэнерго» и АО «ДТЭК Одесские электросети».

Некоторые дома общины полностью зависят от электроэнергии для обогрева и приготовления пищи.

Плановые отключения могут продолжаться более 7 часов подряд и достигать 14 часов в сутки.

Депутаты Арцизского горсовета настаивают на разработке специальных, более лояльных графиков отключений для негазифицированных территориальных общин.

Есть квартира без газификации

По информации прессслужбы Арцизской городской общины, проект решения с поддержкой депутатов направлен Кабинету Министров, Министерству энергетики, НЭК «Укрэнерго» и АО «ДТЭК Одесские электросети». В обращении просят смягчить графики плановых отключений электроэнергии для жителей, живущих на электроотоплении. Есть немало домов без газификации, где значительная часть населения пользуется электроприборами для обогрева и приготовления пищи. К слову, 142 многоквартирных дома и многие частные домохозяйства полностью зависят от электроэнергии в Арцизе.

Также городские власти уверяют, что плановые отключения продолжаются более 7 часов одновременно и даже могут достигать 14 часов в сутки. Все это создает угрозу для здоровья жителей, ведь снижение температуры в домах провоцирует риски заболевания для детей и пожилых людей. Отсутствие электроэнергии в течение 7-14 часов усложняет удовлетворение базовых бытовых нужд и может повредить системы отопления и водоснабжения.

Именно поэтому местные депутаты настаивают на разработке и внедрении специальных более умеренных графиков отключений для негазифицированных общин. Соответственно, должно быть обеспечено минимальное время стабильного электроснабжения, чтобы поддерживать комфортные условия проживания.